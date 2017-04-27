Миллиарды на вино

Винный холдинг «Ариант» сообщил о намерении в 2017–2019 гг. инвестировать 4,47 млрд руб. в развитие виноградарства и виноделия в Краснодарском крае. В том числе 2 млрд руб. предполагается направить на строительство нового завода «Кубань-вино» в Анапе, 1,6 млрд руб. – на инвестиции в посадку виноградников, еще 650 млн руб. потребуется на покупку земли и виноградников. Интерфакс

НДС вернут китайцы

Китайская HNA Group покупает 16,7% акций швейцарского оператора магазинов беспошлинной торговли Dufry. Рыночная стоимость этого пакета – около 1,44 млрд швейцарских франков ($1,45 млрд). HNA Group уведомила Dufry, что «ее доля в компании превысила 15% после заключения соглашения с третьими сторонами о покупке 16,79% акций Dufry», сообщила швейцарская компания. Согласно данным Швейцарской биржи, HNA приобрела акции Dufry у суверенного фонда Сингапура и сингапурской госкомпании Temasek Holdings. Dufry управляет 2200 магазинами, в том числе беспошлинной торговли, в аэропортах, морских портах, на железнодорожных вокзалах и в туристических центрах в 64 странах. Интерфакс

Роман Авдеев объединяет девелоперов

Девелоперские компании «Инград» и ОПИН будут работать под единым брендом, сообщил концерн «Россиум». В результате объединения создается новая крупная девелоперская группа, которая в дальнейшем будет осуществлять деятельность под брендом «Инград». Ее цель – войти в топ-10 крупнейших девелоперов России, заявил бенефициар «Россиума» Роман Авдеев (также основной владелец Московского кредитного банка). Совокупный портфель группы «Инград» после объединения составит почти 2,5 млн кв. м, а площадь земельных участков под жилищное строительство в Московском регионе – 267 га. Интерфакс