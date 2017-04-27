Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

539,7 млн руб.

Составили долги по зарплате в Приморье на начало апреля, сообщает Федерация профсоюзов Приморского края. Речь идет о задолженности 15 предприятий перед 2700 сотрудниками, но львиная доля суммы (418,6 млн руб.) приходится на завод «Радиоприбор». Интерфакс

Доля закупок у малого бизнеса вырастет

Госкомпании в ближайшее время увеличат долю закупок у малого и среднего бизнеса с 15 до 18%, заявил на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области президент Владимир Путин. Закупки госкомпаний у малого бизнеса отслеживает Корпорация МСП. ТАСС

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