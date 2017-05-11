Член Общественной палаты пожаловался на незаконную продажу sim-карт

Член Общественной палаты России Павел Сычев попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить законность продажи sim-карт оператора международной сотовой связи Simtravel в киосках самообслуживания в аэропортах Москвы. Об этом сообщил представитель Сычева. По его словам, оператор продает контракты без заключения договора между пользователем и оператором и без предъявления документов покупателями таких sim-карт. Ведомости

Продажи смартфонов в России растут

В I квартале 2017 г. продажи телефонов и смартфонов в России год к году в деньгах выросли на 9%, следует из отчета GfK. Весь рынок бытовой техники и электроники при этом сократился на 1%. Продажи компьютерной техники, планшетов и оргтехники в денежном выражении снизились на 6%, ТВ и аудиотехники – на 4%, фототехники – на 26%. Ведомости