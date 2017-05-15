Роскомнадзор признал продажу sim-карт в аэропортах законной

Роскомнадзор не обнаружил нарушений при продаже sim-карт в международных аэропортах через автоматические терминалы Simtravel. «В ходе совместных с органами полиции плановых мероприятий по проверке законности реализации sim-карт операторов сотовой связи установлено, что на территории международных аэропортов установлены автоматические павильоны для самостоятельного приобретения sim-карт, реализуемых компанией Simtravel», – указано в сообщении. Ранее на Simtravel пожаловался член общественной палаты Павел Сычев. RNS

Windows подружится с iOS

Компания Microsoft анонсировала новое обновление для операционной системы Windows 10, получившее название Fall Creators Update, сообщает The Guardian. Одним из нововведений станет появление в магазине Windows официального приложения iTunes, а следовательно – кросс-платформенной синхронизации устройства на базе iOS. RNS

SoftBank снова попробует купить Sprint

Японская телекоммуникационная компания SoftBank намерена предпринять новую попытку объединения своего подразделения в США – Sprint – с американским оператором мобильной связи T-Mobile. Такая сделка привела бы к созданию в США оператора связи, сопоставимого по масштабу с крупнейшими представителями сектора – Verizon Communications и AT&T. Интерфакс

Минкомсвязи изменит устав КЦ

Минкомсвязи разрабатывает изменения в устав АНО «Координационный центр национального домена сети интернет» (КЦ), который наделяет ведомство правом заблокировать принятие того или иного решения советом КЦ (коллегиальный орган управления АНО. – ИФ), сообщил источник, знакомый с планами ведомства. «Вносить спорные вопросы дальше на собрание учредителей неэффективно, там сложная процедура, и она не прописана толком. Поэтому сейчас параллельно ведется работа по изменению устава и внутренних документов», – сказал он. Интерфакс