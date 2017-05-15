Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Черная пятница останется общей

Черная пятница останется общей

Российские ритейлеры смогут продолжать называть свои распродажи «черной пятницей»: товарный знак Black Friday не уникален, решила антимонопольная служба

Российские ритейлеры не захотели платить за использование слов Black Friday («черная пятница»). Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поддержала их, признав недобросовестной конкуренцией приобретение и использование товарного знака Black Friday компанией «Блэк фрайдэй». Об этом говорится в сообщении ФАС. «Блэк фрайдэй» незаконно присвоила исключительные права на товарный знак Black Friday», – сказано в сообщении службы. На время получения исключительных прав на товарный знак это обозначение уже использовалось другими интернет-магазинами, отмечается там же.

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