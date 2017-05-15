Черная пятница останется общей

Российские ритейлеры не захотели платить за использование слов Black Friday («черная пятница»). Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поддержала их, признав недобросовестной конкуренцией приобретение и использование товарного знака Black Friday компанией «Блэк фрайдэй». Об этом говорится в сообщении ФАС. «Блэк фрайдэй» незаконно присвоила исключительные права на товарный знак Black Friday», – сказано в сообщении службы. На время получения исключительных прав на товарный знак это обозначение уже использовалось другими интернет-магазинами, отмечается там же.

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