Черная пятница останется общей

Комиссия ФАС установила: Black Friday – заимствованное и не оригинальное обозначение
М. Стулов / Ведомости
Российские ритейлеры не захотели платить за использование слов Black Friday («черная пятница»). Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поддержала их, признав недобросовестной конкуренцией приобретение и использование товарного знака Black Friday компанией «Блэк фрайдэй». Об этом говорится в сообщении ФАС. «Блэк фрайдэй» незаконно присвоила исключительные права на товарный знак Black Friday», – сказано в сообщении службы. На время получения исключительных прав на товарный знак это обозначение уже использовалось другими интернет-магазинами, отмечается там же.