Контракты на «Силу Сибири» заключат без конкурса

«Газпром» готовится без конкурса заключить контракты на строительство еще трех компрессорных станций газопровода в Китай «Сила Сибири» – на 18,676 млрд руб. Как говорится в материалах «Газпрома», контракты будут заключены с единственным поставщиком. Интерфакс

Polymetal заплатит акционерам еще $77 млн

Акционеры Polymetal одобрили выплату дивидендов за 2016 г. в размере $0,18 на акцию – всего $77 млн, сообщила компания. На выплаты придется 30% от скорректированной чистой прибыли Polymetal за второе полугодие 2016 г. С учетом промежуточных дивидендов и спецдивидендов общая сумма выплат достигнет $179 млн. Крупнейшие акционеры Polymetal – группа ИСТ Александра Несиса (27,13%), PPF Group Петера Келлнера (12,83%) и семья Александра Мамута (около 10%). Интерфакс

«Белон» прекратил деятельность

ММК завершил в IV квартале 2016 г. реорганизацию подконтрольной ему угледобывающей компании «Белон», сообщается в отчете последней. В ее рамках к ООО «ММК-уголь» были присоединены семь компаний, ранее входивших в «Белон», с 1 января переводился персонал последних, деятельность «Белона» теперь осуществляет «ММК-уголь». ММК контролирует 67,76% «ММК-угля», оставшиеся 32,24% принадлежат «Белону». Интерфакс

«Еврохим» вложит десятки миллиардов рублей в Ковдорский ГОК

Ковдорский ГОК (входит в «Еврохим») до 2021 г. включительно планирует вложить в развитие производства 24,6 млрд руб., сообщил исполнительный директор ГОКа Александр Горшков. Основные деньги будут вложены в замену и закупку горнотранспортного оборудования. Инвестпрограмма предполагает рост переработки руды на 15,7% до 22 млн т в год. Интерфакс