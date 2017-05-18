1С – частное дело

Украина не станет запрещать частному бизнесу пользоваться продуктами 1С, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Юлию Лапутину, заместителя начальника департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ). По ее словам, 1C – монополист рынка и бизнесу будет неудобно переходить на другие продукты. СБУ ничего не навязывает частному сектору, а может лишь обратить внимание на то, что данные бизнес-структур обрабатываются в России, передает «Интерфакс-Украина». Представитель 1С сообщил «Ведомостям», что это не соответствует действительности.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров