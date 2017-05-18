1С – частное дело

Украина не станет запрещать частному бизнесу пользоваться продуктами 1С
Е. Егоров / Ведомости
Украина не станет запрещать частному бизнесу пользоваться продуктами 1С, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Юлию Лапутину, заместителя начальника департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ). По ее словам, 1C – монополист рынка и бизнесу будет неудобно переходить на другие продукты. СБУ ничего не навязывает частному сектору, а может лишь обратить внимание на то, что данные бизнес-структур обрабатываются в России, передает «Интерфакс-Украина». Представитель 1С сообщил «Ведомостям», что это не соответствует действительности.