Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: 1С – частное дело

1С – частное дело

Украина разрешит своему частному бизнесу пользоваться продуктами 1С, а вот госсектору придется с ними расстаться

Украина не станет запрещать частному бизнесу пользоваться продуктами 1С, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Юлию Лапутину, заместителя начальника департамента информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ). По ее словам, 1C – монополист рынка и бизнесу будет неудобно переходить на другие продукты. СБУ ничего не навязывает частному сектору, а может лишь обратить внимание на то, что данные бизнес-структур обрабатываются в России, передает «Интерфакс-Украина». Представитель 1С сообщил «Ведомостям», что это не соответствует действительности.

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