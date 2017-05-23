Цифры. Тенденции. События

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Годовой выручки Google может составить штраф Еврокомиссии по каждому делу, возбужденному в отношении компании антимонопольным органом Евросоюза, сообщил главный экономист комиссии по вопросам конкуренции Томмазо Валлетти. Еврокомиссия уже предупредила Google о возможных штрафах. В 2016 г. выручка Alphabet (владеет Google) выросла на 20,4% до $90,3 млрд. Последние два года комиссия расследует несколько дел в отношении Google. Она уже обвинила компанию в том, что та отдает приоритет своим сервисам и ущемляет права конкурентов на платформе Android, а также злоупотребляет доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы. В ближайшие несколько месяцев комиссия завершит рассмотрение этих дел, говорит Валлетти. Прайм