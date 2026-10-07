ВЦИОМ: 30% россиян мечтают о безопасности и базовом благополучии

«Я бы не сказал, что есть период неопределенности, – говорит политолог Александр Немцев. – Заявления властей и политических структур на разных уровнях говорят о том, что мы идем к победе». По словам эксперта, эта часть исторической эпохи рано или поздно завершится, поэтому власть транслирует россиянам, что определенность есть. При этом сложно сказать, считывает ли этот сигнал общество и как он может считываться, уточнил он.