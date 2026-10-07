ВЦИОМ: 30% россиян мечтают о безопасности и базовом благополучии

ВЦИОМ: 30% россиян мечтают о безопасности и базовом благополучииНет никакой мечты у каждого десятого респондента
Почти треть россиян (30%) мечтают о безопасности и базовом благополучии. Под этим они подразумевают в том числе здоровье близких, жизнь в мире и спокойствии. К таким выводам пришел аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ, результаты есть у «Ведомостей».
Каждый пятый респондент (20%) мечтает о материальном благополучии и самореализации: о покупке дома, квартиры, путешествиях, богатстве и достатке, достойной пенсии и карьере. Еще 8% опрошенных сообщили, что мечтают о личном и семейном благополучии. У 2% опрошенных мечта – процветание России.
Другие мечты назвали 18% россиян, а затруднились дать ответ 12%. Нет мечты у каждого десятого респондента (10%). Это может говорить не столько об отсутствии мечтаний как таковых, сколько о том, что трудно сформулировать желаемое, уверены во ВЦИОМе.
Около половины россиян (45%) считают, что осуществление их мечты зависит от удачного стечения обстоятельств или других людей. Меньшая доля респондентов (41%) думают, что ее исполнение зависит от их собственных усилий. Затруднились дать ответ 14% опрошенных.
В результатах исследования также отмечается, что в картине мира молодых россиян личные амбиции, запуск бизнеса и финансовый успех берут верх над экзистенциальными тревогами. Речь идет о зумерах (рожденные в 2001 г. и позднее) и младших миллениалах (рожденные в 1992–2000 гг.).
Как и когда опрашивали
По словам председателя научного совета АЦ ВЦИОМ Степана Львова, есть один парадокс, который можно назвать как социологическим, так и житейским: чем более значима мечта, тем меньше она зависит от самого мечтающего. Мечты перестают быть только продолжением личного целеполагания и выступают скорее индикатором коллективной потребности в предсказуемости, говорит он.
«Я бы не сказал, что есть период неопределенности, – говорит политолог Александр Немцев. – Заявления властей и политических структур на разных уровнях говорят о том, что мы идем к победе». По словам эксперта, эта часть исторической эпохи рано или поздно завершится, поэтому власть транслирует россиянам, что определенность есть. При этом сложно сказать, считывает ли этот сигнал общество и как он может считываться, уточнил он.
Люди не стали меньше мечтать и не отказались от больших целей, скорее сама стабильность сейчас становится ценностью, считает генеральный директор исследовательской компании «Маркетинглаб» (занимается исследованием общественного мнения) Андрей Широких. По его словам, на первый план выходит желание вернуть ощущение нормальности: спокойно жить, планировать, иметь свое жилье, чувствовать себя в безопасности. Меняется не столько масштаб мечты, сколько горизонт планирования, уточняет эксперт.
Молодые люди заняты закладкой фундамента своей биографии, а этот процесс связан прежде всего с индивидуальными действиями: получением образования и выстраиванием карьеры, поиском работы и источников дохода, созданием семьи и рождением детей, добавил Львов. Молодежь не столько мечтает, сколько говорит на инструментальном языке – языке реальных планов, проб и ошибок, попыток найти себя в жизни, считает он.
Разница между поколениями объясняется тем, что молодежь чувствует себя в большей безопасности, имея поддержку родителей, считает социолог Денис Волков. По его словам, они меньше погружены в информационную повестку, реже следят за происходящим, поэтому их ситуация беспокоит меньше. Тревоги усиливаются, когда приходится вести самостоятельную жизнь и отвечать за других, отмечает эксперт.