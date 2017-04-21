Вирус истории

Очередное заседание оргкомитета «Победа» было посвящено не подготовке к празднованию 9 мая, а «продвижению исторической и актуальной информации о России» за рубежом. Судя по обсуждению, Кремль вернулся к теме защиты «правильной» версии истории.

Владимир Путин заявил о необходимости защищать историю от неназванных злокозненных личностей и государств, которые пытаются использовать ее для разобщения народов и стран, формирования образа врага. Ревизия итогов Великой Отечественной и ее истории, по его мнению, угрожает сложившемуся миропорядку. Выступавшие рассказывали о нападках на российскую историю за рубежом и об успехах в ее защите, в том числе с помощью современных технологий.