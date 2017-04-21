Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: От редакции: Вирус истории
Вирус истории
Защита «правильной» версии прошлого снова актуальна для Кремля
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Очередное заседание оргкомитета «Победа» было посвящено не подготовке к празднованию 9 мая, а «продвижению исторической и актуальной информации о России» за рубежом. Судя по обсуждению, Кремль вернулся к теме защиты «правильной» версии истории.
Владимир Путин заявил о необходимости защищать историю от неназванных злокозненных личностей и государств, которые пытаются использовать ее для разобщения народов и стран, формирования образа врага. Ревизия итогов Великой Отечественной и ее истории, по его мнению, угрожает сложившемуся миропорядку. Выступавшие рассказывали о нападках на российскую историю за рубежом и об успехах в ее защите, в том числе с помощью современных технологий.
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