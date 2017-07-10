За что Си Цзиньпин получил Андрея Первозванного

На прошлой неделе во время своего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин стал первым лидером страны дальнего зарубежья, награжденным высшей государственной наградой России – орденом Андрея Первозванного. До этого такой награды были удостоены президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Азербайджана Гейдар Алиев. Каков же персональный вклад генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР в российско-китайские отношения?

Для начала стоит отметить, что Си Цзиньпин сам по себе значительно более сильный лидер, чем его предшественники Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминь, и лично влияет на большее количество принимаемых китайскими верхами решений. Можно сказать, что при нем в Китае маятник качнулся от системы коллективного руководства в направлении режима личной власти. Поэтому вполне справедливо считать, что все важнейшие решения, связанные с китайско-российскими отношениями, принимались при его личном определяющем участии. Видно также, что и его личные отношения с Владимиром Путиным теплее и неформальнее тех, которые связывали российского президента с предшественником Си Цзиньпина.

И что же это были за решения? Для Москвы в 2014 г. на фоне обвала отношений с Западом критически важной была демонстрация успешного поворота на Восток и отсутствия полной изоляции России. И Китай, который из-за тайваньского вопроса не мог признать присоединение Крыма, пошел навстречу. Всем памятен визит Си Цзиньпина в Москву 9 мая 2014 г., тогда же при его участии была достигнута договоренность о первом (и до сих пор единственном) российско-китайском мегапроекте – газопроводе «Сила Сибири». Заодно были заключены контракты на продажу в Китай российских истребителей и систем ПВО – первые крупные поставочные контракты с 2005 г.

Когда в конце 2014 г. произошла девальвация и создалось впечатление, что Россия на пороге финансового краха, Китай даже предложил межгосударственные кредиты, от которых российская сторона отказалась. Но российские госкомпании заняли в Китае в наиболее мрачном 2015 году $18 млрд – в прошлом году кредитование российских компаний с китайской стороны резко сократилось. Хотя многие планы так и остались на бумаге и принято считать первые результаты поворота на Восток скорее разочаровывающими, всё это – реальные действия, за которыми стоят решения председателя КНР. За такое ордена не жалко.