Как сотовые телефоны истребили портативную электронику
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На этой неделе сотовой связи в мире исполнилось 45 лет – первый звонок с сотового телефона был сделан 3 апреля 1973 г. в Нью-Йорке. За эти без пяти лет полвека сотовые телефоны проявили себя очень своеобразно: они практически истребили всю остальную портативную электронику вокруг себя.
1970–2000 годы были невероятно богатым, урожайным и счастливым временем для производителей и пользователей гаджетов. Новые электронные игрушки регулярно сменяли друг друга на рынке и в карманах пользователей. Не успели все обзавестись портативными музыкальными плейерами, как на арену вышли портативные игровые консоли. Потом на рынок вышли цифровые фотоаппараты и видеокамеры. Конец 1990-х гг. ознаменовался появлением карманных персональных компьютеров. А затем, после появления в 2007 г. iPhone и превращения телефонов в те многофункциональные девайсы, к которым мы привыкли сейчас, всему этому многообразию наступил конец. Смартфоны поглотили и портативные приставки, и фотоаппараты, и видеокамеры, и даже тамагочи. Поразительно, но за последние 10 лет мировая индустрия цифровых развлечений не придумала более популярного и более функционального гаджета, чем смартфон.
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