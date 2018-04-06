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Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4542 от 06.04.2018 под заголовком: Вещь недели: Сотовый телефон

Как сотовые телефоны истребили портативную электронику

За 45 лет телефоны заменили нам плейеры, фотоаппараты, приставки – и скоро заменят и деньги
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На этой неделе сотовой связи в мире исполнилось 45 лет – первый звонок с сотового телефона был сделан 3 апреля 1973 г. в Нью-Йорке. За эти без пяти лет полвека сотовые телефоны проявили себя очень своеобразно: они практически истребили всю остальную портативную электронику вокруг себя.

1970–2000 годы были невероятно богатым, урожайным и счастливым временем для производителей и пользователей гаджетов. Новые электронные игрушки регулярно сменяли друг друга на рынке и в карманах пользователей. Не успели все обзавестись портативными музыкальными плейерами, как на арену вышли портативные игровые консоли. Потом на рынок вышли цифровые фотоаппараты и видеокамеры. Конец 1990-х гг. ознаменовался появлением карманных персональных компьютеров. А затем, после появления в 2007 г. iPhone и превращения телефонов в те многофункциональные девайсы, к которым мы привыкли сейчас, всему этому многообразию наступил конец. Смартфоны поглотили и портативные приставки, и фотоаппараты, и видеокамеры, и даже тамагочи. Поразительно, но за последние 10 лет мировая индустрия цифровых развлечений не придумала более популярного и более функционального гаджета, чем смартфон.

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Комментарии  ()
SVN
05:02 06.04.2018
Смартфон - это, конечно, не телефон, а компьютер с функцией телефона. Я тут подумал, что не статусный китайский девайс с моем кармане по вычислительной мощности превосходит вычислительную мощность Новосибирска 80-х как по быстродействию, так и по памяти. А может и 90-х, с тогдашними АТ-ми с их 286-486-ми процессорами.
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