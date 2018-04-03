Как выглядел первый сотовый телефон
45 лет назад инженер Motorola впервые совершил звонок с улицы
Первый звонок с мобильного телефона DynaTAC инженер компании Motorola Мартин Купер сделал на улицах Манхэттена 3 апреля 1973 г. Он позвонил своему конкуренту – Джоэлю Энгелю из Bell Labs – и сказал: «Я звоню тебе с сотового телефона». Как позже он рассказывал CNN, в трубке на время воцарилось молчание: «Подозреваю, что он скрипел зубами. Он был очень вежлив и завершил разговор»
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Разработка портативного телефона велась одновременно и компанией Motorola, и их конкурентом – компанией AT&T. Концепция сотовой технологии уже была создана AT&T, чей исследовательский центр Bell Labs представил систему, позволяющую совершать звонки в момент перемещения от одной соты в другую, оставаясь на том же канале. AT&T сфокусировалась на применении этой технологии в автомобильных телефонах. На фото: DynaTAC, опытный образец 1973 г. (слева) и DynaTAC 8000X, поступивший в продажу в 1984 г. (справа)
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Вице-президент Motorola Джон Митчелл демонстрирует, как легко использовать новый телефон компании DynaTAC в центре города
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Устройство весило почти килограмм, по нему можно было разговаривать 35 минут, зарядка аккумулятора длилась 10 часов
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Бизнесмен говорит по поступившему в широкую продажу Motorola DynaTAC 8000X
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2003 г. Мартин Купер держит Motorola DynaTAC, с которого совершил первый в истории звонок по мобильному 30 лет назад
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Motorola DynaTAC в Национальном музее американской истории в Вашингтоне
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