Как выглядел первый сотовый телефон

Dyna LLC

Первый звонок с мобильного телефона DynaTAC инженер компании Motorola Мартин Купер сделал на улицах Манхэттена 3 апреля 1973 г. Он позвонил своему конкуренту – Джоэлю Энгелю из Bell Labs – и сказал: «Я звоню тебе с сотового телефона». Как позже он рассказывал CNN, в трубке на время воцарилось молчание: «Подозреваю, что он скрипел зубами. Он был очень вежлив и завершил разговор»