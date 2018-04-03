Технологии / Персональные технологии

Как выглядел первый сотовый телефон

45 лет назад инженер Motorola впервые совершил звонок с улицы
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