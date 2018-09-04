Как обустроить «песочницу» для финтеха
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Финансовые технологии и их реализация – горячая тема в банковском сообществе. Разговоров о них много, а успешных внедрений мало, в немалой степени из-за жесткого, негибкого регулирования финансовой отрасли в стране. И вот в апреле этого года Банк России запустил новую инициативу по развитию финтеха – так называемую «регулятивную песочницу». Это особый правовой режим для новых финансовых технологий и сервисов, который позволит игрокам финансового рынка, с одной стороны, испытывать свои новинки без юридических рисков, с другой – доносить до Центробанка, какие изменения в законодательстве нужны, чтобы выпустить те или иные технологии в большое плавание. Финтех-игроки откликнулись и живо подали первые 15 заявок. Правда, до конца не ясно, что с ними делать.
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