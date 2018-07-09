ЦБ тайно проверит банки

О том, что ЦБ может начать проводить проверку в присутствии двух свидетелей и с использованием фото- и видеосъемки, ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк может получить право проводить контрольные «закупки» в финансовых организациях без предварительного уведомления. «Например, применительно к кредитным организациям это может быть проверка соблюдения порядка открытия банковских счетов (вкладов), ведения бухгалтерского учета, внесения записей в книгу регистрации открытых счетов», – сообщил представитель ЦБ. Такие контрольные мероприятия ЦБ будет проводить при надзорной работе, которая не подпадает под закон об оперативно-розыскной деятельности – такого функционала ЦБ не получит, следует из ответа его представителя. Хотя такие проверки во многом схожи с институтом контрольных закупок, признал он.

О том, что ЦБ может получить такие полномочия и будет проводить проверку в присутствии двух свидетелей и с использованием фото- и видеосъемки, ранее в понедельник сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что поправки готовятся в закон о ЦБ.

ЦБ хотел получить законодательное право на контрольные закупки в банках, которые он заподозрил в ведении двойной бухгалтерии с деньгами вкладчиков, – об этом рассказывала зампред ЦБ Ольга Полякова еще в сентябре 2017 г. Такие проверки будут грозить банкам, в которых регулятор уже нашел признаки забалансовых вкладов, и предупреждать банки, как в случае с плановыми проверками, ЦБ не будет, рассказывала она. Но статус субъекта оперативно-розыскной деятельности, которые имеют право проводить контрольные закупки, ЦБ не получил. Еще весной ЦБ объявил своим сотрудникам, надзирающим за банками, что им предстоит искать нарушения у подопечных в том числе методом тайного покупателя, рассказывали «Ведомостям» два человека, знающих это от сотрудников надзорного блока ЦБ. В 10-х числах апреля о новшестве объявили на совещании в Службе текущего банковского надзора (СТБН).

«Интерфакс» сообщил, что Минэкономразвития при рассмотрении доработанного законопроекта предложило обосновать необходимость этих поправок, поскольку, по мнению министерства, регулятор имеет достаточные полномочия при надзоре за банками.

Примеров, когда банкам удалось спрятать за балансом деньги вкладчиков, за последние годы набралось много. Всего ЦБ и Агентство по страхованию вкладов обнаружили более 150 млрд руб. тайно привлеченных, но не отраженных в балансах вкладов. Абсолютным рекордсменом по фальсификации отчетности стал Мособлбанк – он спрятал около 76 млрд руб. средств 350 000 вкладчиков. Деньги, поступавшие на их счета в банке, он тут же списывал на счета родственной ему компании – такие операции проводились без ведома вкладчиков и, как правило, ночью. В 2014 г. зампред ЦБ Владимир Сафронов рассказывал, что спрятанные вклады в Мособлбанке регулятор нашел еще в 2011 г. – и вышло это случайно: один из вкладчиков оказался сотрудником ЦБ и через него регулятор убедился, что в банке работает схема. «А когда мы попытались опрашивать вкладчиков, банк предъявил нам претензии, что мы провоцируем массовый отток вкладчиков», – рассказывал тогда Сафронов.

Второе место по фальсификации занял Арксбанк – ему удалось спрятать около 35 млрд руб. денег физлиц. В Арксбанке работала команда из Мособлбанка, но схема, по которой прятались вклады, была несколько иной. Арксбанк в отчетности отражал сумму, уменьшенную в сравнении с реальной в среднем в 10 раз. Реальный учет привлеченных средств велся в теневой автоматизированной банковской системе – по балансу никаких операций не проходило.