Когда Элла Памфилова негодует

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Евгений Разумный / Ведомости

«Если кто-то считает, что я пешка, я не для того прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих-то руках, кивать, действовать по указке», – отвечала председатель Центризбиркома Элла Памфилова на вопрос, беспокоила ли она президента ситуацией с губернаторскими выборами в Приморском крае.

О жизни своей непростой председатель Памфилова уже вспоминала – в предыдущей непростой ситуации, когда ей надо было подавить раздражение и публично выкинуть из выборной гонки кандидата в кандидаты в президенты Алексея Навального – несмотря на безупречно оформленные документы. Тогда ее возмутили слова политика, что она-де сидит на его шее, на его налоги живет. «Я вообще-то в советские времена 12 лет отпахала на производстве», – сообщила она, но не объяснила, какое это имеет отношение к нынешнему ее положению чиновницы: нельзя же не согласиться с тем, что зарплату она получает из налогов.

Ну ладно, такая логика.

Политическая система России с тех пор, как председатель Памфилова не допускала на выборы кандидата Навального, претерпела заметные изменения. Связаны они, понятно, с пенсионной реформой. Наверное, не в полной мере, но граждане осознали, что не понравившиеся им изменения в социальном положении до некоторой степени следствие их выбора, следствие автоматического одобрения кандидатов, которых власть им предлагает или даже навязывает. Хотелось бы верить, что волеизъявление в тех регионах, где власть с размаху налетела на второй тур, как раз следствие этого частичного прозрения. Кажется, понятно, почему публичная поддержка сверхлегитимного товарища Путина не помогла – а может, допущу я, и сыграла против поддержанного президентом кандидата Андрея Тарасенко.