Можно ли вылечить медицину Уголовным кодексом

Появление «медицинского» подразделения в СКР само по себе не может решить проблему ненадлежащего оказания медпомощи

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Число врачебных ошибок и пострадавших от них вряд ли уменьшится без серьезных изменений в отечественном здравоохранении и ответственности медиков: одно появление «медицинских» следователей не улучшит ситуацию. Попытки вылечить медицину средствами уголовной юстиции и возобновлением процессов «врачей-вредителей» будут по большей части бесполезны для пациентов и создадут дополнительную почву для коррупции.

В центральном аппарате и некоторых региональных управлениях Следственного комитета России (СКР) созданы отделы по расследованию преступлений в сфере медицины, сообщила газета РБК, ссылаясь на источники. СКР сообщение не комментировал, но неофициально его сотрудники подтвердили издание соответствующего приказа. Появление профильных отделов ожидалось: председатель СКР Александр Бастрыкин в сентябре 2018 г. в блоге на сайте ведомства писал о трехкратном (с 2000 до 6000) росте в 2012–2017 гг. числа обращений в СКР о ненадлежащих действиях и преступлениях медиков и предлагал ввести в УК статьи о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии нарушений при ее оказании. Бастрыкин признал, что до суда доходят лишь 10% таких обращений.