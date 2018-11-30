От редакции
Статья опубликована в № 4707 от 30.11.2018 под заголовком: Следователи вылечат врачей

Можно ли вылечить медицину Уголовным кодексом

Появление «медицинского» подразделения в СКР само по себе не может решить проблему ненадлежащего оказания медпомощи
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Число врачебных ошибок и пострадавших от них вряд ли уменьшится без серьезных изменений в отечественном здравоохранении и ответственности медиков: одно появление «медицинских» следователей не улучшит ситуацию. Попытки вылечить медицину средствами уголовной юстиции и возобновлением процессов «врачей-вредителей» будут по большей части бесполезны для пациентов и создадут дополнительную почву для коррупции.

В центральном аппарате и некоторых региональных управлениях Следственного комитета России (СКР) созданы отделы по расследованию преступлений в сфере медицины, сообщила газета РБК, ссылаясь на источники. СКР сообщение не комментировал, но неофициально его сотрудники подтвердили издание соответствующего приказа. Появление профильных отделов ожидалось: председатель СКР Александр Бастрыкин в сентябре 2018 г. в блоге на сайте ведомства писал о трехкратном (с 2000 до 6000) росте в 2012–2017 гг. числа обращений в СКР о ненадлежащих действиях и преступлениях медиков и предлагал ввести в УК статьи о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии нарушений при ее оказании. Бастрыкин признал, что до суда доходят лишь 10% таких обращений.

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Комментарии
FRANK2
23:40 29.11.2018
Не только можно медиков ук лечить даже нужно... И прекратить все эти рошалевско-голиковские лобби безобидноти врачей. В . России медицины нет, медики погрязли в наживе... Алчности, ценизме и шантажае общества, что мало получают, а конкурсы в мед вузы по 10чел на место... А путинские этому потворствуют, даже в самых бедных странах снг нет такого отношения к больным..медицина . Росси больна неизлечимо...раковая опухоль ...
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