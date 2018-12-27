Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4727 от 28.12.2018 под заголовком: Вещь недели Под елкой

Итоги-2018. Что у вас под елкой

Редакция «Ведомостей» подсказывает Деду Морозу идеи подарков для героев наших публикаций
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В новогоднюю ночь все, даже взрослые и серьезные люди, ждут подарков. Мы, как всегда, подсказываем Деду Морозу, что порадовало бы героев наших публикаций.

Президента Владимира Путина – олимпийский факел: зимнюю Олимпиаду и чемпионат мира по футболу он в России уже провел, осталась Олимпиада летняя. Дмитрия Медведева – шапка-невидимка: тогда премьер сможет пойти в толпу, как Гарун аль-Рашид, и узнать, как люди живут. Заодно выполнит поручение Путина и разберется, какова на самом деле налоговая нагрузка на россиян.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете