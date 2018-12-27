Итоги-2018. Что у вас под елкой

Статья опубликована в № 4727 от 28.12.2018 под заголовком: Вещь недели Под елкой

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В новогоднюю ночь все, даже взрослые и серьезные люди, ждут подарков. Мы, как всегда, подсказываем Деду Морозу, что порадовало бы героев наших публикаций.

Президента Владимира Путина – олимпийский факел: зимнюю Олимпиаду и чемпионат мира по футболу он в России уже провел, осталась Олимпиада летняя. Дмитрия Медведева – шапка-невидимка: тогда премьер сможет пойти в толпу, как Гарун аль-Рашид, и узнать, как люди живут. Заодно выполнит поручение Путина и разберется, какова на самом деле налоговая нагрузка на россиян.