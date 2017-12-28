Подарки под елочку героям публикаций «Ведомостей»

В новогоднюю ночь все, даже взрослые и серьезные люди, ждут подарков. Мы же, как всегда, подсказываем Деду Морозу, что порадовало бы героев наших публикаций.

Владимира Путина – избирательный бюллетень, а лучше пачка, чтобы явка на выборах в марте была побольше; в победе-то его Дед Мороз не сомневается. Алексея Навального – удостоверение кандидата в президенты: без чуда не получить. Ксению Собчак – диск с фильмом «День выборов», где снялся ее будущий муж.

Игорю Сечину пригодилось бы вино, которого он никогда в жизни не пробовал, а закуски у него много – целая корзинка. «От Иваныча». Владимир Евтушенков обрадовался бы индульгенции: без нее он вряд ли может быть уверен, что не получит третий иск в связи с покупкой «Башнефти». Алексей Улюкаев – ключу от камеры. Такому подарку были бы рады многие – всех не перечислишь.

Вадиму Беляеву нужна кредитная карта банка «ФК Открытие», а Дмитрию Ананьеву – Промсвязьбанка: на память, да и их бывшие банки, кажется, уже не считают своих многолетних руководителей хорошими заемщиками. Микаилу Шишханову пригодится пособие «Как открыть бизнес»: все свои активы он отдает ЦБ на покрытие дыры Бинбанка. Для Эльвиры Набиуллиной мы просим у Деда Мороза другое пособие – по сделкам M&A или по IPO: ЦБ собирается объединить санируемые банки и вывести на биржу. Для Алексея Миллера – по риторике: предстоит убедить чиновников ЕС, что Европе необходимы новые газопроводы из России.

Сергею Галицкому пригодилась бы «Выручай-карта» клиента «Пятерочки», чтобы он, как потребитель, понял, что помогло Х5 обогнать его «Магнит» и стать крупнейшим ритейлером страны.

Для Виталика Бутерина – луковицу тюльпана: пузырь его эфириума, биткойна и других криптовалют оставил тюльпаноманию далеко позади.

Дональду Трампу пригодился бы мастерок, чтобы он начал строить стену на границе с Мексикой: конгресс не одобрил финансирование этого предвыборного обещания президента. Карлес Пучдемон был бы рад золотым медалям «Барселоны» в первенстве Каталонии. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин – огородному пугалу: отгонять бакланов с их страшными клювами от крыши стадиона «Санкт-Петербург».

Для Сергея Собянина мы просим песочницу – возможно, тогда он будет меньше перекапывать Москву. Мэр обрадовался бы и бульдозеру: впереди реновация. Сергей Шойгу – виолончели, чтобы сыграть во вновь освобожденной Пальмире. Или маршальским погонам – предыдущее воинское звание, генерала армии, он получил в 2003 г. Дмитрию Рогозину подошел бы гаечный ключ: подтянет вице-премьер гайки – глядишь, спутники перестанут падать. Владимиру Мединскому нужна академическая мантия: свою докторскую диссертацию он защитил уже во второй раз, пора двигаться дальше. Александру Бортникову – книга «Колымские рассказы» Варлама Шаламова: директору ФСБ полезно знать правду о репрессиях. Для Натальи Поклонской мы просим «Каннского льва» – за рекламную кампанию «Матильды».

Российским спортсменам, которые будут участвовать в Олимпиаде-2018, – российский флаг, чтобы они прошли с ним на церемонии закрытия Игр. А членам футбольной сборной – макет Кубка мира: настоящий-то они вряд ли выиграют. А вдруг выиграют – вот был бы всем нам подарок!

И конечно, всем читателям «Ведомостей» желаем найти под елкой нашу газету.

Редакция «Ведомостей»