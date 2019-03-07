Кинобитва за свободу выбора

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Частные кинотеатры впервые решили наказать российский фильм, создатели которого с помощью чиновников убрали из проката иностранного конкурента. Как заявила Ассоциация владельцев кинотеатров и три присоединившиеся к ней киносети («Каро», «Киномакс», «Синема стар») в письме в Министерство культуры, эти кинотеатры не покажут в марте мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», произведенный киностудией Горького и «Киноатис». Создатели этого проекта добились, чтобы Минкульт не дал разрешения на прокат в эти же дни бельгийскому мультфильму «Королевский корги». С учетом присоединившихся киносетей от проката «Гурвинека» отказались кинотеатры, у которых в сумме больше 2000 залов, – на их долю приходится больше половины продаж билетов в кино, а значит, такой бойкот очень дорого обойдется российскому мультфильму.

Ассоциация владельцев кинотеатров создана летом 2017 г., это ее первое жесткое противостояние политике Минкульта по расчистке экранов от иностранных проектов под отечественное кино. Министр культуры Владимир Мединский уверен, что кинотеатры должны отдавать гораздо больше сеансов российским фильмам, и последние годы регулярно использует свою власть против кинотеатров. Примеров, когда чиновники передвигают с лучших дат иностранные премьеры ради отечественных проектов, становится все больше. И хотя большинство кинотеатров в России частные, у Минкульта есть очень эффективный способ диктовать им правила: с 2016 г. в прокатном удостоверении фильма, фактически разрешении от государства на показ в российских кинотеатрах, указывается дата премьеры, раньше которой картину показывать нельзя. Отечественное кино, возможно, и получает больше зрителей, но кинотеатры из-за отсутствия сильных голливудских премьер денег недосчитываются.