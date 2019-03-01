Кинотеатры отказываются от российского мультфильма из-за Минкульта

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Belga Productions, nWave Pictures

Большинство частных кинотеатров в России не покажут в марте российский мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра», если Минкульт не позволит прокатать в те же даты бельгийский мультфильм «Королевский корги», рассказали «Ведомостям» сотрудники трех кинокомпаний. Это следует из письма Ассоциации владельцев кинотеатров, под которым также подписались три крупные киносети, которые в это объединение не входят, – «Синема Стар», «Каро» и «Киномакс». Президент ассоциации Олег Березин подтвердил, что кинотеатры направили письмо Минкульту из-за ситуации с «Королевским корги», но в детали вдаваться не стал.

«Королевский корги» прокатывает в России кинокомпания «Вольга», премьера была запланирована на 7 марта. Но Минкульт сегодня, 1 марта, сообщил, что отказывает «Вольге» в выдаче прокатного удостоверения с 7 марта и предлагает прокатчику выбрать другие даты премьеры – например, конец марта или начало апреля, сообщил «Ведомостям» представитель «Вольги». Чиновники сослались на постановление правительства, согласно которому могут отказывать прокатчику в премьере на запрошенную дату, если в то же время выходит аналогичный отечественный проект. «Ведомости» ознакомились с копией письма Минкульта. В те же даты выходит мультфильм «Гурвинек», произведенный студией имени М. Горького совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке Минкульта и государственного Фонда кино. Прокатывает этот мультфильм компания «Мульт в кино», которая занимается прежде всего дистрибуцией одноименного киножурнала, производимого «Цифровым телевидением», совместной компанией ВГТРК и «Ростелекома».