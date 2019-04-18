Хороший премьер, плохой министр

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Не всем членам кабинета министров стоит бояться похода в Госдуму. Ежегодный отчет премьера Дмитрия Медведева встретил куда более теплый прием, чем недавнее выступление министра экономического развития Максима Орешкина. Премьер тщательно подчеркивал внимание к темам, которые поднимали на встречах с ним лидеры фракций, взамен депутаты не стали терроризировать премьера острыми вопросами. Такое согласие выгодно обеим сторонам: оно оставляет нижней палате возможность и дальше критиковать отдельных министров, но сам премьер может спать спокойно.

В своем выступлении Медведев упомянул парламентские партии 21 раз: по семь раз «Единую Россию» и КПРФ, четыре раза – ЛДПР и трижды – «Справедливую Россию» (в отчете о работе правительства за 2012–2017 гг. таких упоминаний было 15, из них шесть – «Единой России»). Премьер ссылался на предварительное обсуждение отчета с представителями фракций, которые спрашивали о мерах по борьбе с бедностью («Единая Россия» и КПРФ), развитии массового спорта («Справедливая Россия»), поддержке семей с детьми (ЛДПР), возобновлении дачной амнистии («Единая Россия» и «Справедливая Россия»), сокращении количества свалок («Единая Россия» и КПРФ), инфляции (все партии) и др. Такая работа с фракциями накануне доклада очень важна и полезна, заявил Медведев, и не только для подготовки отчета, но и как «практический разговор» с поручениями по их итогам.