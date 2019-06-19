Почему россияне снова одобряют призыв

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Поговорка советских лет «Не служил – не мужик!», отражающая отношение к срочной службе в армии, вернулась в массовое сознание россиян благодаря милитаризации пропаганды и росту авторитета Вооруженных сил на фоне падения доверия к общественным и государственным институтам. Государству не стоит обольщаться: чаще всего обязательной службы хотят те, кому призыв давно не грозит. Молодежь хотела бы перехода к профессиональной армии и предпочла бы пройти «школу жизни» заочно.

Опубликованный во вторник опрос «Левада-центра» продемонстрировал резкие изменения отношения россиян к срочной службе в армии за последние 3,5 года. Доля считающих, что «каждый настоящий мужчина должен пройти службу по призыву», выросла с октября 2015 г. по май 2019 г. на 18 п. п. и достигла рекордных 60%. Назвавших службу по призыву неприятной необходимостью стало меньше на 16 п. п. (24% в 2019 г.), а опасным и бессмысленным занятием – на 3 п. п. (12%).