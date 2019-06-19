Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4836 от 19.06.2019 под заголовком: Человек недели: Анна Федермессер

Минус Федермессер, плюс Булыкин

Мэрия не оставляет попыток провести в Мосгордуму лояльных ей медийных персон даже после неудачи с Анной Федермессер

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер объявила, что не будет участвовать в сентябрьских выборах в Мосгордуму. Документы в Мосгоризбирком она подала неделей ранее. Федермессер планировала избираться по округу № 43, куда входят центральные районы Москвы – Хамовники, Пресня и Арбат. В своем заявлении Федермессер говорит, что поражена тем, «насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное, лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми», и что готова видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, «а не о противостоянии Навальный (Соболь) – Федермессер».

Округ, в котором выдвигалась Федермессер, стал полем битвы для нескольких демократических кандидатов. Первым о своем участии заявил яблочник Сергей Митрохин, также в этом округе решила участвовать в выборах соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Федермессер долго не объявляла о планах выдвигаться, хотя еще в начале февраля собеседник «Ведомостей», близкий к мэрии Москвы, говорил, что она рассматривается как «ролевая модель» кандидата в депутаты Мосгордумы. Сменившийся после прошлогодних выборов мэра внутриполитический блок мэрии, который стал теснее взаимодействовать с администрацией президента, хотел видеть кандидатами медийных лиц и бизнесменов. Однако стратегия мэрии не вполне реализовалась: многие из тех, кого власть хотела бы видеть в Мосгордуме, отказались от участия в выборах – или поняв бессмысленность этого органа, или не захотев отвлекаться от своей основной работы на ведение кампании.

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