Как СКР исправляет «прямую линию» Путина

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Решение в прямом эфире и ручном режиме разнообразных проблем граждан – важный политический элемент президентской прямой линии, но привкус непреходящей неустроенности, который создает поток жалоб, портит картину в общем и целом налаживающейся жизни в стране. Накануне 17-й «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая пройдет 20 июня, силовики и чиновники развили необычную активность по превентивному реагированию на поступающие жалобы, чтобы дать президенту возможность в эфире сразу отчитаться о решении проблемы. Это должно пойти на пользу падающим рейтингам Путина, но польза для жалобщиков неочевидна.

Во время прямых линий граждане ежегодно жалуются президенту на плохое жилье, проблемы с медпомощью, равнодушие или самоуправство бюрократов, а президент раздает в прямом эфире обещания разобраться и поручения решить проблему, подключая к этому правоохранителей и профильных чиновников. В 2018 г. мобилизация помощников вышла на новый уровень: все время эфира на связи с президентом были губернаторы и министры, ожидая вопросов и поручений перед камерами. В 2019 г. решено сработать на упреждение. За последнюю неделю Следственный комитет (СКР) семь раз заявил, что проведет проверку поступивших на прямую линию обращений. Как сообщал ТАСС, в Калужской области проверят жалобы на неоказание помощи ребенку с онкодиагнозом и на задержку с переселением из барака, в Красноярском и Хабаровском крае – жалобы дольщиков, в Саратовской области – жалобы на нерасселение столетних аварийных домов, в Белгородской – на многолетнее отсутствие питьевой воды в домах. А директора завода под Белгородом, работники которого пожаловались на прямую линию на задержку зарплаты, уже взяли под стражу, сообщил сайт СКР. Предупредительный выстрел сделал и премьер Дмитрий Медведев, предложивший во вторник повысить пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет с нынешних 50 руб. до прожиточного минимума (на абсурдный размер этого пособия президенту тоже регулярно жалуются).