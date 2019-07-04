Выбирая между людьми и SSJ100

Просьба Минздрава к правительству разрешить ему купить для перевозки экстренных больных импортный самолет, а не российский ставит чиновников в непростую ситуацию

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Поддержка отечественного авиапрома – государственная задача, ради которой можно пренебречь коммерческими интересами отечественных авиаперевозчиков, но что делать, если одна государственная задача входит в конфликт с другой, не менее важной?

Клинч возник между Минздравом и правительством. Как сообщил РБК, министр здравоохранения Вероника Скворцова в письме попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, вместо Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) французский самолет Falcon 7X. Министр объясняет выбор агентства преимуществами «француза» – в частности, по дальности полета (11 000 км против 4500), ресурсу авионики и необходимой для взлета-посадки длине полосы, что дает дополнительные возможности для беспосадочных полетов в отдаленные точки страны и взлета-посадки на ультракороткие ВВП. Производитель Falcon Dassault Aviation на своем сайте уточняет, что их авиаконструкторы – те же, что разрабатывают боевые Mirage и Rafale, – модифицировали Falcon в том числе и для медицинской эксплуатации. Последние 10 лет ФМБА использовало Ан-74 (дальность полета – около 3000 км), но сейчас он законсервирован, так как двигатели украинского производства выработали ресурс.