Выбирая между людьми и SSJ100
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Поддержка отечественного авиапрома – государственная задача, ради которой можно пренебречь коммерческими интересами отечественных авиаперевозчиков, но что делать, если одна государственная задача входит в конфликт с другой, не менее важной?
Клинч возник между Минздравом и правительством. Как сообщил РБК, министр здравоохранения Вероника Скворцова в письме попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, вместо Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) французский самолет Falcon 7X. Министр объясняет выбор агентства преимуществами «француза» – в частности, по дальности полета (11 000 км против 4500), ресурсу авионики и необходимой для взлета-посадки длине полосы, что дает дополнительные возможности для беспосадочных полетов в отдаленные точки страны и взлета-посадки на ультракороткие ВВП. Производитель Falcon Dassault Aviation на своем сайте уточняет, что их авиаконструкторы – те же, что разрабатывают боевые Mirage и Rafale, – модифицировали Falcon в том числе и для медицинской эксплуатации. Последние 10 лет ФМБА использовало Ан-74 (дальность полета – около 3000 км), но сейчас он законсервирован, так как двигатели украинского производства выработали ресурс.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}