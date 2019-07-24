Почему дети на отдыхе сгорают и тонут

Наплевательское отношение части бизнесменов к безопасности потребителей вместе с поразительным равнодушием и формализмом бюрократии распространяются на все сферы деятельности и не делают исключения ни для чего, даже для самого дорогого – детей. Их гибель вызывает лишь кратковременные кампании по наведению порядка в детском отдыхе, но не решаются системные проблемы, что создает трудности прежде всего добросовестным компаниям, работающим в этой сфере.

В июне 2016 г. Россия скорбела по 14 детям, погибшим на Сямозере в Карелии: руководители лагеря отправились в водный поход, несмотря на штормовое предупреждение МЧС, 46 мальчиков и девочек сопровождали всего пятеро взрослых, которые еще и не имели навыков управления и спасения на водах.

Спустя чуть больше чем три года после трагедии в Карелии, вечером в понедельник, 22 июля, стало известно, что в горнолыжном центре Холдоми в Хабаровском крае на территории палаточного городка вспыхнул огонь, охвативший 20 палаток из 26. При пожаре погиб один ребенок, еще трое скончались в больнице, пострадали еще семь детей и один взрослый.

Безответственность администрации лагеря и ее контролеров из гос­органов поражает. Организаторы отдыха и надзорные органы были обязаны обеспечить безопасность пребывания детей, но значительная часть отдыхавших проживала в тесных палатках, располагавшихся друг к другу ближе, чем это разрешено правилами, их полотно вспыхнуло как порох. Почему проверявшие лагерь пожарные не взяли образцы ткани на анализ на сопротивляемость горению – вопрос открытый. Чиновники оправдываются тем, что администрация лагеря сообщала им, что палатки используются только для игр, а не для ночлега, но ответ не звучит убедительно.

Губернатор Сергей Фургал сообщил, что власти края не знали о палаточном лагере в частном комплексе, чем вызвал справедливый упрек председателя правительства России Дмитрия Медведева. Объяснения хабаровских чиновников напоминают оправдания столичных бюрократов после Сямозера, говоривших, что они не знали о жалобах родителей и исках прокуратуры о закрытии лагеря.

После той трагедии в октябре 2016 г. был принят закон о детском отдыхе, уточнивший полномочия федеральных и региональных органов власти в этой сфере. Однако контроль коснулся преимущественно лагерей с программами активного отдыха – но остался формальным, затруднив работу добросовестных турфирм. Он за редким исключением ограничен поверхностной проверкой санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, учредительных документов фирм и вожатых.

Реакция на гибель детей предсказуема: как и прежде, обещаны массовые проверки детских лагерей, МЧС пригрозило закрыть все палаточные лагеря в крае. Но привычная кампания «накажем кого попало» не устранит системных проблем безопасности детского отдыха. Опасность, что палатки будут гореть, а их обитатели – тонуть, сохраняется.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь