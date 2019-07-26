Предвыборное следствие
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Возбуждение уголовных дел после митингов против снятия независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, ночные допросы и обыски в их квартирах выглядят не только как попытка запугать и неугодных, и протестующих. Тут видно стремление бюрократии криминализировать участие не одобренных ею персон в публичной политике и защитить исключительность своих прав на управление и политическую повестку.
В среду вечером у незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова прошли обыски – по обстоятельствам, не терпящим отлагательства: ночью их допросили сотрудники Следственного комитета России по делу о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, той части статьи, что предполагает сговор, подкуп, обман, применение или угрозу насилия.
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