От редакции
Статья опубликована в № 4863 от 26.07.2019 под заголовком: Праздник политического сыска

Предвыборное следствие

Бюрократия пытается управлять выборами рычагами уголовной юстиции

Возбуждение уголовных дел после митингов против снятия независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, ночные допросы и обыски в их квартирах выглядят не только как попытка запугать и неугодных, и протестующих. Тут видно стремление бюрократии криминализировать участие не одобренных ею персон в публичной политике и защитить исключительность своих прав на управление и политическую повестку.

В среду вечером у незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова прошли обыски – по обстоятельствам, не терпящим отлагательства: ночью их допросили сотрудники Следственного комитета России по делу о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, той части статьи, что предполагает сговор, подкуп, обман, применение или угрозу насилия.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Azarina
09:30 26.07.2019
Эта уголовная статья ("по-голуновски", прямо скажем), посадки активистов... абсурдность начинает зашкаливать. Понятно, что несколько потенциально прошедших в Мосгордуму человек не смогли бы встать на пути распила. Кто-то испортил штанишки.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике