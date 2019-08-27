Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: Разъяснения не для всех
Кого успокоит Росгидромет
Опубликованные данные о радиационной обстановке после аварии в Северодвинске снимают беспокойство только у специалистов, но обывателям их смысл никто не объяснил
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Опубликованные данные Росгидромета о радиационной обстановке в Северодвинске проясняют картину взрыва на военном полигоне под Северодвинском и снимают большую часть обоснованных опасений относительно существенных рисков для здоровья людей – но только для узких специалистов: публичного официального комментария так и не появилось.
Росгидромет сообщил на своем сайте о проведении с 8 по 23 августа 2019 г. на территории Архангельской области гамма-спектрометрического анализа проб в воздухе и выпадениях. Пробы, взятые в Северодвинске, показали наличие стронция-91 (период полураспада – 9,5 часа), бария-139 (83 минуты), бария-140 (12,8 суток), лантана-140 (40,3 часа) – т. е., очевидно, они были взяты 8 августа, в день взрыва.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}