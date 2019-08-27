От редакции
Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: Разъяснения не для всех

Кого успокоит Росгидромет

Опубликованные данные о радиационной обстановке после аварии в Северодвинске снимают беспокойство только у специалистов, но обывателям их смысл никто не объяснил

Опубликованные данные Росгидромета о радиационной обстановке в Северодвинске проясняют картину взрыва на военном полигоне под Северодвинском и снимают большую часть обоснованных опасений относительно существенных рисков для здоровья людей – но только для узких специалистов: публичного официального комментария так и не появилось.

Росгидромет сообщил на своем сайте о проведении с 8 по 23 августа 2019 г. на территории Архангельской области гамма-спектрометрического анализа проб в воздухе и выпадениях. Пробы, взятые в Северодвинске, показали наличие стронция-91 (период полураспада – 9,5 часа), бария-139 (83 минуты), бария-140 (12,8 суток), лантана-140 (40,3 часа) – т. е., очевидно, они были взяты 8 августа, в день взрыва.

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