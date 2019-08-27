Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: Разъяснения не для всех

Кого успокоит Росгидромет

Опубликованные данные о радиационной обстановке после аварии в Северодвинске снимают беспокойство только у специалистов, но обывателям их смысл никто не объяснил