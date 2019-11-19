Как вернуться из Крыма в Якутию
Удовлетворение внешнеполитических амбиций руководства России и разворот в сторону внутренних проблем страны может быть источником чистой радости россиян. В понедельник более тысячи жителей Якутска станцевали в спорткомплексе «Триумф» древний танец «Осуохай радости» – так они отметили одобрение Владимиром Путиным строительства моста через Лену (глава Якутии Айсен Николаев разместил документ с президентской резолюцией от 9 ноября «Ситуация созрела до реализации» в Facebook). Танцем праздник не ограничился: мэрия Якутска организовала автопробег по центральным улицам и площадям города.
Радость жителей Якутии (а это почти миллион человек) и руководства республики можно понять: отсутствие постоянной переправы через Лену затрудняет сообщение Якутска с городским аэропортом, железнодорожной станцией Нижний Бестях и большой частью территории республики. Строительство моста облегчит и удешевит северный завоз, который сейчас в значительной степени зависит от колебаний глубины и изменения русла Лены, улучшит сообщение Магаданской области с Большой землей. Проект сейчас оценивается в 82,9 млрд руб., что почти вдвое ниже, чем в 2013 г. (162 млрд руб.).