Как вернуться из Крыма в Якутию

Радость жителей Якутии (а это почти миллион человек) и руководства республики можно понять: отсутствие постоянной переправы через Лену затрудняет сообщение Якутска с городским аэропортом, железнодорожной станцией Нижний Бестях и большой частью территории республики. Строительство моста облегчит и удешевит северный завоз, который сейчас в значительной степени зависит от колебаний глубины и изменения русла Лены, улучшит сообщение Магаданской области с Большой землей. Проект сейчас оценивается в 82,9 млрд руб., что почти вдвое ниже, чем в 2013 г. (162 млрд руб.).