21-летний студент ВШЭ и политический блогер Егор Жуков, один из фигурантов «московского дела», был обвинен дважды, и оба раза обвинения были абсурдны. Сначала его пытались сделать одним из «организаторов» летних протестов в Москве на основании видеозаписи, где чем-то похожий на него человек «делает жесты вправо», затем обвинили в призывах к экстремизму на основании оценки четырех видео из YouTube-канала Жукова экспертом из ФСБ без юридического или лингвистического образования. Но если первое обвинение с него сняли за недоказанностью, то по второму гособвинение запросило для Жукова четыре года колонии.