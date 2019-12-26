Частное лицо года – студент Егор Жуков
21-летний студент ВШЭ и политический блогер Егор Жуков, один из фигурантов «московского дела», был обвинен дважды, и оба раза обвинения были абсурдны. Сначала его пытались сделать одним из «организаторов» летних протестов в Москве на основании видеозаписи, где чем-то похожий на него человек «делает жесты вправо», затем обвинили в призывах к экстремизму на основании оценки четырех видео из YouTube-канала Жукова экспертом из ФСБ без юридического или лингвистического образования. Но если первое обвинение с него сняли за недоказанностью, то по второму гособвинение запросило для Жукова четыре года колонии.
Абсурдность обвинения Жукова и перспектива четырех лет заключения за четыре видео сделали его историю одной из самых громких в «московском деле», а кампанию поддержки – одной из самых массовых. «Вышку» дело Жукова разделило на тех, кто выходил за него на пикеты и считал Жукова достойным главной студенческой премии вуза, и тех, кто, подобно ректору Ярославу Кузьминову, говорил, что дело студента – заниматься учебой, а не политикой.
Последнее слово Жукова перед приговором прозвучало как политический манифест. Он говорил о государстве, которое разобщает и расчеловечивает людей, и о вере в то, что в будущем Россия будет страной людей, которыми движет любовь и ответственность. Судья Светлана Ухналева, напротив, постановила, что Жуковым двигала «политическая ненависть» к социальной группе «действующая власть», фактически сочтя образование Жукова отягчающим обстоятельством, но, вопреки позиции гособвинения, не стала лишать Жукова свободы, дав ему три года условно и запретив вести блоги.
Жуков по окончании вуза должен получить диплом политолога, но в 2019 г., похоже, он сделал шаг в сторону того, чтобы превратиться из студента в политика.
Редакция «Ведомостей» выбрала «Персону года» в шести номинациях: «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Загадка» и «Культурный герой».