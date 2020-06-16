Буква «С» против стресса

Никто больше не дает более или менее точных прогнозов на будущее. Никто не понимает, чего ожидать и когда все это закончится. И главное, как мы будем во всем этом дальше существовать. Что можно сказать о будущем уже сейчас, так это то, что действительным мерилом успеха в нем будет умение справляться со стрессом и поддерживать эффективный иммунитет в условиях постоянных «черных лебедей».