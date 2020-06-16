Буква «С» против стресса

Буква «С» против стрессаВоспользуйтесь кризисом, чтобы сформировать новый иммунитет
За последний месяц мы услышали о стрессе больше, чем за последние десять лет. Мы начали выходить из карантина, но в воздухе продолжает витать ощущение полной неуверенности в завтрашнем дне и невнятности мысли. Привыкайте. Это модная болезнь неопределенности.
Никто больше не дает более или менее точных прогнозов на будущее. Никто не понимает, чего ожидать и когда все это закончится. И главное, как мы будем во всем этом дальше существовать. Что можно сказать о будущем уже сейчас, так это то, что действительным мерилом успеха в нем будет умение справляться со стрессом и поддерживать эффективный иммунитет в условиях постоянных «черных лебедей».
Чтобы справиться со стрессом и неопределенностью нужно выйти из привычных жизненных алгоритмов. Умственное перенапряжение, страх неудачи, неуверенность – это самые вредоносные стрессоры. Если это длится долго – появляется кризисная усталость. VUCA-мир – от английского volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность), – в который мы входим, не оставляет никаких ориентиров. Но мы так распланировали жизнь, что оказались неспособны действовать спонтанно, в условиях неопределенности.