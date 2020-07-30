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Как вернуть в страну и людей, и налоги

Предложение президента о налогообложении КИК нуждается в дополнении
Дмитрий Афанасьев Сергей Калинин
Сохраняется недоверие к правоохранительной и судебной системе России. Поэтому инициатива президента может не достичь эффекта, если не решить именно эту проблему /Денис Гришкин / Ведомости

Президент Путин предложил упростить налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК) – разрешить российским налоговым резидентам уплачивать с деятельности КИК фиксированный налог в размере 5 млн руб. в год «без дополнительной отчетности». Фиксированный налог призван компенсировать выпадающие доходы в виде налога на доходы от зарубежных источников, основным из которых является нераспределенная прибыль КИК.

Такой подход соответствует лучшим мировым практикам. Например, в Великобритании, Швейцарии и Италии это позволяет привлекать дополнительные деньги в национальную экономику за счет возвращения в страну успешных и состоятельных предпринимателей: до введения фиксированного налога те же итальянцы массово покидали страну, регистрируясь в южных кантонах Швейцарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных