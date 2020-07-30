Как вернуть в страну и людей, и налоги

Как вернуть в страну и людей, и налогиПредложение президента о налогообложении КИК нуждается в дополнении
Президент Путин предложил упростить налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК) – разрешить российским налоговым резидентам уплачивать с деятельности КИК фиксированный налог в размере 5 млн руб. в год «без дополнительной отчетности». Фиксированный налог призван компенсировать выпадающие доходы в виде налога на доходы от зарубежных источников, основным из которых является нераспределенная прибыль КИК.
Такой подход соответствует лучшим мировым практикам. Например, в Великобритании, Швейцарии и Италии это позволяет привлекать дополнительные деньги в национальную экономику за счет возвращения в страну успешных и состоятельных предпринимателей: до введения фиксированного налога те же итальянцы массово покидали страну, регистрируясь в южных кантонах Швейцарии.