Галифакс – Бейрут

Галифакс – БейрутЕще немного разгильдяйства, и колокол зазвонит по тебе
Трагедия Бейрута наводит на грустные мысли. Жалко людей, жалко многострадальную страну. Но идешь мимо российской промзоны и думаешь о том, что у нас дисциплина хранения опасных грузов едва ли выше, чем в Бейруте.
Глядя на кадры бейрутской трагедии, я вспоминаю о другом взрыве в порту – рекордном по количеству жертв. Он случился в Галифаксе 6 декабря 1917 г.
Галифакс был важным портом, где останавливались корабли по пути между Европой и США. 3 декабря 1917 г. сюда прибыл норвежский корабль «Имо» под командованием капитана Фрома. Загрузившись углем, он собрался в путь на Нью-Йорк. А из Нью-Йорка подошел французский транспорт «Монблан» под командованием капитана Медека, под завязку загруженный взрывчаткой (шла мировая война). В его трюмах было 2300 тонн пироксилиновой кислоты, 200 тонн тротила, 10 тонн пироксилина, 35 тонн бензола. В Галифаксе «Монблан» должен был подождать конвоя, с которым отправиться во Францию. Чтобы пустить в порт такой опасный груз, требовались специальные меры безопасности, но на это махнули рукой.
Утром 6 декабря, когда сняли сети против подлодок, суда двинулись навстречу друг другу в пролив, отделяющий порт от открытых вод. Норвежец, простоявший в Галифаксе дольше, чем планировал, теперь стремился нагнать время и превысил допустимую скорость в 5 узлов (9,3 км/ч). «Монблан» попытался уступить дорогу, но было поздно. В 8:45 «Имо» носом врезался в правый борт «Монблана». От искр вспыхнул бензол. «Имо» ретировался. Капитан «Монблана» приказал команде покинуть судно и тем спас ее.
Горящее судно – интересное зрелище для неизбалованных событиями жителей: на набережной собралась толпа. Впрочем, судя по обилию видео взрыва в Бейруте, пожар в порту тоже был интересным для жителей зрелищем.
«Монблан» пытались тушить, но тщетно. В 9 ч. взрывчатка разнесла корабль на кусочки. 100-килограммовую деталь «Монблана» нашли в 19 км от места взрыва.
Галифакс был преимущественно деревянным. Территория в 160 га превратилась в бурелом бревен и щепок, среди которых лежали окровавленные тела и копошились раненые. Многие люди, смотревшие на пожар из окон даже каменных зданий, были изрешечены осколками и разорваны ударной волной. Разрушения, в том числе и каменных зданий, были в радиусе 2,6 км.
Мгновенно погибли 1600 человек, еще более 300 скончались от ран и погибли в пожарах. Всего было ранено около 9000 человек. Те раненые, которым не успели оказать помощь сразу, ночью и утром замерзли насмерть. Впрочем, спасательные работы шли энергично, и большинство раненых удалось спасти. Всего погибли 1963 человека и пропали без вести около 2000 человек.
Мы живем в индустриальном обществе, которое не может существовать без опасных материалов. Но необходимо делать все, чтобы они не оказывались в густонаселенных районах. Увы, самоуверенные начальники и их подчиненные разгильдяи имеют все возможности действовать, надеясь на авось. И пока это так, колокол Галифакса и Бейрута звонит по тебе.