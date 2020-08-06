Галифакс – Бейрут

Галифакс был важным портом, где останавливались корабли по пути между Европой и США. 3 декабря 1917 г. сюда прибыл норвежский корабль «Имо» под командованием капитана Фрома. Загрузившись углем, он собрался в путь на Нью-Йорк. А из Нью-Йорка подошел французский транспорт «Монблан» под командованием капитана Медека, под завязку загруженный взрывчаткой (шла мировая война). В его трюмах было 2300 тонн пироксилиновой кислоты, 200 тонн тротила, 10 тонн пироксилина, 35 тонн бензола. В Галифаксе «Монблан» должен был подождать конвоя, с которым отправиться во Францию. Чтобы пустить в порт такой опасный груз, требовались специальные меры безопасности, но на это махнули рукой.