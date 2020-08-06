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Галифакс – Бейрут

Еще немного разгильдяйства, и колокол зазвонит по тебе
Александр Шубин , историк
Галифакс. Начало спасательной операции /wikipedia.com

Трагедия Бейрута наводит на грустные мысли. Жалко людей, жалко многострадальную страну. Но идешь мимо российской промзоны и думаешь о том, что у нас дисциплина хранения опасных грузов едва ли выше, чем в Бейруте.

Глядя на кадры бейрутской трагедии, я вспоминаю о другом взрыве в порту – рекордном по количеству жертв. Он случился в Галифаксе 6 декабря 1917 г.

Галифакс был важным портом, где останавливались корабли по пути между Европой и США. 3 декабря 1917 г. сюда прибыл норвежский корабль «Имо» под командованием капитана Фрома. Загрузившись углем, он собрался в путь на Нью-Йорк. А из Нью-Йорка подошел французский транспорт «Монблан» под командованием капитана Медека, под завязку загруженный взрывчаткой (шла мировая война). В его трюмах было 2300 тонн пироксилиновой кислоты, 200 тонн тротила, 10 тонн пироксилина, 35 тонн бензола. В Галифаксе «Монблан» должен был подождать конвоя, с которым отправиться во Францию. Чтобы пустить в порт такой опасный груз, требовались специальные меры безопасности, но на это махнули рукой.

Утром 6 декабря, когда сняли сети против подлодок, суда двинулись навстречу друг другу в пролив, отделяющий порт от открытых вод. Норвежец, простоявший в Галифаксе дольше, чем планировал, теперь стремился нагнать время и превысил допустимую скорость в 5 узлов (9,3 км/ч). «Монблан» попытался уступить дорогу, но было поздно. В 8:45 «Имо» носом врезался в правый борт «Монблана». От искр вспыхнул бензол. «Имо» ретировался. Капитан «Монблана» приказал команде покинуть судно и тем спас ее.

Горящее судно – интересное зрелище для неизбалованных событиями жителей: на набережной собралась толпа. Впрочем, судя по обилию видео взрыва в Бейруте, пожар в порту тоже был интересным для жителей зрелищем.

«Монблан» пытались тушить, но тщетно. В 9 ч. взрывчатка разнесла корабль на кусочки. 100-килограммовую деталь «Монблана» нашли в 19 км от места взрыва.

Галифакс был преимущественно деревянным. Территория в 160 га превратилась в бурелом бревен и щепок, среди которых лежали окровавленные тела и копошились раненые. Многие люди, смотревшие на пожар из окон даже каменных зданий, были изрешечены осколками и разорваны ударной волной. Разрушения, в том числе и каменных зданий, были в радиусе 2,6 км.

Мгновенно погибли 1600 человек, еще более 300 скончались от ран и погибли в пожарах. Всего было ранено около 9000 человек. Те раненые, которым не успели оказать помощь сразу, ночью и утром замерзли насмерть. Впрочем, спасательные работы шли энергично, и большинство раненых удалось спасти. Всего погибли 1963 человека и пропали без вести около 2000 человек.

Мы живем в индустриальном обществе, которое не может существовать без опасных материалов. Но необходимо делать все, чтобы они не оказывались в густонаселенных районах. Увы, самоуверенные начальники и их подчиненные разгильдяи имеют все возможности действовать, надеясь на авось. И пока это так, колокол Галифакса и Бейрута звонит по тебе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных