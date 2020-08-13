Бенефициары и жертвы удаленки

Ряд международных компаний сообщили о продлении удаленки на длительный срок – и это очень значимый сигнал для самого широкого круга игроков. Так, Uber заявил, что оставляет свой офисный персонал дома до июня 2021 г., в конце июля аналогичное заявление сделал и Alphabet, продливший работу на дому для 200 000 своих офисных сотрудников. Наши не отстают. Свежий пример – медиахолдинг РБК, сообщивший об отказе от офисного формата работы.