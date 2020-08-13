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Бенефициары и жертвы удаленки

Интерес к дистанционной работе грозит переделом ранее стабильных рынков
Андрей Стась
Не ясно, как будут реагировать на устойчивый переход на удаленку владельцы офисной недвижимости, привыкшие диктовать условия арендаторам /PIXABAY

Ряд международных компаний сообщили о продлении удаленки на длительный срок – и это очень значимый сигнал для самого широкого круга игроков. Так, Uber заявил, что оставляет свой офисный персонал дома до июня 2021 г., в конце июля аналогичное заявление сделал и Alphabet, продливший работу на дому для 200 000 своих офисных сотрудников. Наши не отстают. Свежий пример – медиахолдинг РБК, сообщивший об отказе от офисного формата работы.

Если такой подход войдет в нормативную практику, кто станет бенефициаром этого процесса, а кто понесет существенные потери?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных