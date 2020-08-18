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Интрига региональных выборов

Выборы-2020 – это разгонный двигатель следующего, думского сезона
Валерий Прохоров , политолог, заместитель директора Института общественного проектирования
Из 11 регионов, в которых будут проходить выборы в законодательные собрания, конкурентная ситуация складывается в двух /Евгений Разумный / Ведомости

13 сентября, в единый день голосования, в России пройдут выборы разных уровней: будут избраны 18 губернаторов, депутаты 11 законодательных собраний в субъектах Федерации и городских советов в 22 административных центрах областей и республик. В этот же день в четырех округах пройдут дополнительные выборы в Государственную думу. Кроме того, практически во всех регионах страны состоятся выборы в муниципалитеты и органы местного самоуправления. Федеральная электоральная повестка обширна и разнообразна, но присутствует ли во всем этом священнодействии хоть какая-нибудь интрига? Может, в каком-нибудь из регионов сработает электоральный триггер и люди проголосуют не за того кандидата, которого поддерживает федеральный центр?

Еще в начале года эксперты относили к числу таких регионов Архангельскую область. Ситуация вокруг попыток строительства вблизи станции Шиес мусорного полигона вызвала массовые протесты и обвалила рейтинги действующего губернатора Игоря Орлова. Сам глава региона не сумел выстроить диалог с населением, допустил ряд провокационных высказываний, в результате чего был признан токсичным и смещен. У пришедшего на смену Орлову врио губернатора Александра Цыбульского нет сильных соперников, и скорее всего он одержит победу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных