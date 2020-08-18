Интрига региональных выборов

Интрига региональных выборовВыборы-2020 – это разгонный двигатель следующего, думского сезона
13 сентября, в единый день голосования, в России пройдут выборы разных уровней: будут избраны 18 губернаторов, депутаты 11 законодательных собраний в субъектах Федерации и городских советов в 22 административных центрах областей и республик. В этот же день в четырех округах пройдут дополнительные выборы в Государственную думу. Кроме того, практически во всех регионах страны состоятся выборы в муниципалитеты и органы местного самоуправления. Федеральная электоральная повестка обширна и разнообразна, но присутствует ли во всем этом священнодействии хоть какая-нибудь интрига? Может, в каком-нибудь из регионов сработает электоральный триггер и люди проголосуют не за того кандидата, которого поддерживает федеральный центр?
Еще в начале года эксперты относили к числу таких регионов Архангельскую область. Ситуация вокруг попыток строительства вблизи станции Шиес мусорного полигона вызвала массовые протесты и обвалила рейтинги действующего губернатора Игоря Орлова. Сам глава региона не сумел выстроить диалог с населением, допустил ряд провокационных высказываний, в результате чего был признан токсичным и смещен. У пришедшего на смену Орлову врио губернатора Александра Цыбульского нет сильных соперников, и скорее всего он одержит победу.