Интрига региональных выборов

13 сентября, в единый день голосования, в России пройдут выборы разных уровней: будут избраны 18 губернаторов, депутаты 11 законодательных собраний в субъектах Федерации и городских советов в 22 административных центрах областей и республик. В этот же день в четырех округах пройдут дополнительные выборы в Государственную думу. Кроме того, практически во всех регионах страны состоятся выборы в муниципалитеты и органы местного самоуправления. Федеральная электоральная повестка обширна и разнообразна, но присутствует ли во всем этом священнодействии хоть какая-нибудь интрига? Может, в каком-нибудь из регионов сработает электоральный триггер и люди проголосуют не за того кандидата, которого поддерживает федеральный центр?