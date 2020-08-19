Фальстарт 1920 года

«Оставьте: это спор славян между собою / Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою», – писал Пушкин «клеветникам России», комментировавшим очередную русско-польскую войну. Действительно, спор был старый и в чем-то и правда домашний: то поляки обосновались как дома в Москве в начале XVII в., то русские в Варшаве – с конца XVIII в. Разделенные империями на три части поляки, правда, нарушали идиллию, поднимая восстания. Но все же весь XIX век спор оставался «взвешенным судьбою» – Варшава была российским городом.