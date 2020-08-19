Фальстарт 1920 года

Фальстарт 1920 года100 лет назад урегулировать «спор славян между собою» опять не удалось
«Оставьте: это спор славян между собою / Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою», – писал Пушкин «клеветникам России», комментировавшим очередную русско-польскую войну. Действительно, спор был старый и в чем-то и правда домашний: то поляки обосновались как дома в Москве в начале XVII в., то русские в Варшаве – с конца XVIII в. Разделенные империями на три части поляки, правда, нарушали идиллию, поднимая восстания. Но все же весь XIX век спор оставался «взвешенным судьбою» – Варшава была российским городом.
Крушение трех империй (российской, германской и австро-венгерской) в конце Первой мировой войны стало для польского национального чувства манною небесной – в ноябре 1918 г. границы, разделявшие народ, перестали существовать. Бушевали революционные смуты, так что можно было возмечтать о реставрации многонациональной Речи Посполитой в границах 1772 г. Начальник новорожденного государства Юзеф Пилсудский успешно формировал армию для наступления на запад против немцев и на восток против русских.