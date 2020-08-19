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Фальстарт 1920 года

100 лет назад урегулировать «спор славян между собою» опять не удалось
Александр Шубин , историк
Польская кавалерия перед сражением на Немане в 1920 г. /Centralne Archiwum Wojskowe

«Оставьте: это спор славян между собою / Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою», – писал Пушкин «клеветникам России», комментировавшим очередную русско-польскую войну. Действительно, спор был старый и в чем-то и правда домашний: то поляки обосновались как дома в Москве в начале XVII в., то русские в Варшаве – с конца XVIII в. Разделенные империями на три части поляки, правда, нарушали идиллию, поднимая восстания. Но все же весь XIX век спор оставался «взвешенным судьбою» – Варшава была российским городом.

Крушение трех империй (российской, германской и австро-венгерской) в конце Первой мировой войны стало для польского национального чувства манною небесной – в ноябре 1918 г. границы, разделявшие народ, перестали существовать. Бушевали революционные смуты, так что можно было возмечтать о реставрации многонациональной Речи Посполитой в границах 1772 г. Начальник новорожденного государства Юзеф Пилсудский успешно формировал армию для наступления на запад против немцев и на восток против русских.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных