Дистант глазами профессора

Дистант глазами профессораДля консервативной профессуры неизбежная экспансия дистанционного обучения – бедствие
Одним из явлений, ворвавшихся в жизнь в связи с пандемией, стал дистант – дистанционное образование. Для многих преподавателей, особенно старшего поколения, оно стало бедствием. Более продвинутые в техническом отношении студенты тоже спорят, перечисляя «за» и «против».
Высшее образование в XXI в. устроено почти так же, как в XIX в., и основывается на классно-урочной системе школьного типа. Преподаватели читают лекции и ведут семинары (и еще руководят научной работой студентов). Лекции – устаревший жанр. Сегодня лекции можно записывать и делать доступными онлайн. Но вообще-то хорошая лекция дает меньше, чем хорошая книга.
Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области