Дистант глазами профессора

Высшее образование в XXI в. устроено почти так же, как в XIX в., и основывается на классно-урочной системе школьного типа. Преподаватели читают лекции и ведут семинары (и еще руководят научной работой студентов). Лекции – устаревший жанр. Сегодня лекции можно записывать и делать доступными онлайн. Но вообще-то хорошая лекция дает меньше, чем хорошая книга.