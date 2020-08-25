Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

Акционеры крупнейших компаний не получали меньше со времен кризиса 2008 года

Больше всего дивидендные выплаты сократились во Франции и Великобритании
Екатерина Максимушкина

Совокупный объем дивидендов, выплаченных во II квартале 2020 г. крупнейшими компаниями мира, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $108,1 млрд до $382,2 млрд, что является самым низким квартальным показателем с 2012 г., сообщила британская инвестиционная компания Janus Henderson в отчете Global Dividend Index (публикуется каждый квартал). В относительном выражении выплаты дивидендов обвалились на 22% – спада сильнее не наблюдалось с 2009 г. (более ранней статистики компания не вела). Причина понятна: многие компании отказались от выплат дивидендов за 2019 г. на фоне финансовых трудностей, вызванных пандемией COVID-19.

В рассчитываемом компанией индексе JHGDI анализируется 1200 крупнейших компаний мира, на долю которых приходится 90% дивидендных выплат. 324 компании (27%) во II квартале не выплатили дивиденды в полном объеме, из них почти половина отменила выплаты вовсе. Это, например, британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, один из крупнейших австралийских банков Westpac, американский авиагигант Boeing. Сильнее всего были вынуждены снизить дивиденды компании финансового сектора (со $138 млрд до $84 млрд) и сегмента товаров и услуг не первой необходимости (c $35,3 млрд до $17,1 млрд).

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных