Акционеры крупнейших компаний не получали меньше со времен кризиса 2008 года

Совокупный объем дивидендов, выплаченных во II квартале 2020 г. крупнейшими компаниями мира, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $108,1 млрд до $382,2 млрд, что является самым низким квартальным показателем с 2012 г., сообщила британская инвестиционная компания Janus Henderson в отчете Global Dividend Index (публикуется каждый квартал). В относительном выражении выплаты дивидендов обвалились на 22% – спада сильнее не наблюдалось с 2009 г. (более ранней статистики компания не вела). Причина понятна: многие компании отказались от выплат дивидендов за 2019 г. на фоне финансовых трудностей, вызванных пандемией COVID-19.