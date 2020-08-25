Акционеры крупнейших компаний не получали меньше со времен кризиса 2008 года

Акционеры крупнейших компаний не получали меньше со времен кризиса 2008 годаБольше всего дивидендные выплаты сократились во Франции и Великобритании
Совокупный объем дивидендов, выплаченных во II квартале 2020 г. крупнейшими компаниями мира, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $108,1 млрд до $382,2 млрд, что является самым низким квартальным показателем с 2012 г., сообщила британская инвестиционная компания Janus Henderson в отчете Global Dividend Index (публикуется каждый квартал). В относительном выражении выплаты дивидендов обвалились на 22% – спада сильнее не наблюдалось с 2009 г. (более ранней статистики компания не вела). Причина понятна: многие компании отказались от выплат дивидендов за 2019 г. на фоне финансовых трудностей, вызванных пандемией COVID-19.
В рассчитываемом компанией индексе JHGDI анализируется 1200 крупнейших компаний мира, на долю которых приходится 90% дивидендных выплат. 324 компании (27%) во II квартале не выплатили дивиденды в полном объеме, из них почти половина отменила выплаты вовсе. Это, например, британо-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, один из крупнейших австралийских банков Westpac, американский авиагигант Boeing. Сильнее всего были вынуждены снизить дивиденды компании финансового сектора (со $138 млрд до $84 млрд) и сегмента товаров и услуг не первой необходимости (c $35,3 млрд до $17,1 млрд).