Ренессанс научпопа

Нет, интерес к популярной науке не угасает. Недавнее исследование, проведенное «Всенаукой», показало взрывной запрос к новым формам научпопа. Раскрученные каналы научно-популярного профиля на YouTube, «В контакте» и других соцсетях набирают миллионы подписчиков. В том же YouTube насчитывается более 350 активных научпоп-каналов, на которых выложено более 100 000 единиц видео на русском языке. Появилось и окрепло множество новых форматов и «научно-популярных франшиз»: фестивали науки, интерактивные научные музеи, онлайн- и офлайн-лектории, квизы, интеллектуальные игры, научные битвы (science slam), летние школы и многое другое.