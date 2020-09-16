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Ренессанс научпопа

У низких тиражей научно-популярных журналов нет объективных причин
Артем Оганов Георгий Васильев
PIXABAY

В советское время научно-популярные журналы были сверхпопулярны. Тираж «Знания – силы» достигал 700 000, «Науки и жизни» – 3 млн экз. Сейчас те же журналы выпускаются тиражом 5000 и 25 000 экз. соответственно. Почему?

Нет, интерес к популярной науке не угасает. Недавнее исследование, проведенное «Всенаукой», показало взрывной запрос к новым формам научпопа. Раскрученные каналы научно-популярного профиля на YouTube, «В контакте» и других соцсетях набирают миллионы подписчиков. В том же YouTube насчитывается более 350 активных научпоп-каналов, на которых выложено более 100 000 единиц видео на русском языке. Появилось и окрепло множество новых форматов и «научно-популярных франшиз»: фестивали науки, интерактивные научные музеи, онлайн- и офлайн-лектории, квизы, интеллектуальные игры, научные битвы (science slam), летние школы и многое другое.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных