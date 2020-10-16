Последний рыцарь либерализма

Много личных воспоминаний – про хоккей, про детство в военном городке, про студенческие годы. Есть и небольшая сенсация: 15 лет назад на Кудрина готовилось покушение из-за его неподкупности. Но главное – Алексей Леонидович в своей спокойной и корректной манере подверг разгромной критике экономические итоги десятилетия, прошедшего с его отставки. «Чтобы более 10 лет оставаться практически с минимальным ростом в пределах 1% – такого даже в советское время не было. Можно и глубже копнуть – с середины ХIХ в.», – сказал бывший министр финансов. При этом он тактично напомнил, что при нем «экономический рост России в среднем за 11 лет составил 5,3%». Политической остроты прибавили воспоминания о том, как сам Кудрин участвовал в митингах оппозиции в 2011–2012 гг., где «говорил то, что думаю». Далее, как и полагается публичному политику, Кудрин отчитался о доходах и имуществе. И наконец, заявил, что у него есть миссия: «Я отношусь к тому поколению, которое искренне хотело сделать Россию успешной».