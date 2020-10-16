Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Последний рыцарь либерализма

Что читается в программном интервью Алексея Кудрина
Алексей Сахнин
Евгений Разумный / Ведомости

Много личных воспоминаний – про хоккей, про детство в военном городке, про студенческие годы. Есть и небольшая сенсация: 15 лет назад на Кудрина готовилось покушение из-за его неподкупности. Но главное – Алексей Леонидович в своей спокойной и корректной манере подверг разгромной критике экономические итоги десятилетия, прошедшего с его отставки. «Чтобы более 10 лет оставаться практически с минимальным ростом в пределах 1% – такого даже в советское время не было. Можно и глубже копнуть – с середины ХIХ в.», – сказал бывший министр финансов. При этом он тактично напомнил, что при нем «экономический рост России в среднем за 11 лет составил 5,3%». Политической остроты прибавили воспоминания о том, как сам Кудрин участвовал в митингах оппозиции в 2011–2012 гг., где «говорил то, что думаю». Далее, как и полагается публичному политику, Кудрин отчитался о доходах и имуществе. И наконец, заявил, что у него есть миссия: «Я отношусь к тому поколению, которое искренне хотело сделать Россию успешной».

Запрос на либеральную оппозицию растет. Семилетнее падение доходов населения больно ударило по среднему классу. Он все сильнее политизируется, а действующая власть в его глазах все прочнее ассоциируется с тупиком и застоем. А события в Белоруссии убедительно показали, что средний класс может быстро стать большой силой.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных