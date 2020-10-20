Со всем уважением к бизнесу

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Предупреждение предпринимателя о предстоящей блокировке счетов – правильная модель
Павел Самиев
Максим Стулов / Ведомости

Минфин согласился с предложением Общероссийского народного фронта обязать налоговую службу всегда предупреждать налогоплательщиков о возможной блокировке счетов. Казалось бы, техническая корректировка, еще одна процедура уведомления. На самом деле это принципиально новый взгляд на отношения налоговиков и предпринимателей, переход от презумпции виновности, «докажи, что не нарушал», – к «есть признаки проблемы, давайте вместе разберемся».

О каких блокировках счетов идет речь? Например, если ФНС считает, что нарушены сроки предоставления отчетности или уплаты налогов, логично, что, как любой оператор сбора задолженности, она принимает обеспечительные меры, самая очевидная из которых – заблокировать счета предпринимателя. При этом возможны технические ошибки (декларации и отчетности поданы, но не учтены в системе; у налогоплательщика режим УСН, а с него хотят получить НДС и т. д.). В конце концов, даже суммы реальной задолженности могут быть несопоставимо малы по сравнению с объемами заблокированных средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных