Со всем уважением к бизнесу

О каких блокировках счетов идет речь? Например, если ФНС считает, что нарушены сроки предоставления отчетности или уплаты налогов, логично, что, как любой оператор сбора задолженности, она принимает обеспечительные меры, самая очевидная из которых – заблокировать счета предпринимателя. При этом возможны технические ошибки (декларации и отчетности поданы, но не учтены в системе; у налогоплательщика режим УСН, а с него хотят получить НДС и т. д.). В конце концов, даже суммы реальной задолженности могут быть несопоставимо малы по сравнению с объемами заблокированных средств.