Умер президент Samsung Ли Гон Хи

Именно под управлением Ли южнокорейский конгломерат (по-корейски чеболь) превратился из местного производителя дешевых телевизоров в мирового технологического гиганта, годовой доход которого составляет около 20% ВВП Южной Кореи. Роль Ли для Samsung сопоставима с важностью Стива Джобса для Apple или Акио Мориты для Sony. В 2005 г. журнал Time назвал его одним из 100 самых влиятельных людей мира. У себя на родине Ли был самым богатым человеком: его состояние на октябрь 2020 г. оценивалось Forbes в $20,9 млрд. Ли лечился от рака в конце 90-х, потом снова во второй половине 2000-х, а в 2014 г. перенес сердечный приступ, и с тех пор Samsung фактически руководит его сын, Ли Чжэ Ену. Кроме него у президента Samsung остались вдова и две дочери. Старшая, Ли Бу Чжин, возглавляет сеть отелей Samsung Hotel Shilla, а Ли Со Хен отвечает за благотворительный фонд Samsung. Третья (младшая) дочь Ли Юн Хен покончила с собой в 2005 г.