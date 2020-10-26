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Умер президент Samsung Ли Гон Хи

Он сделал компанию мировым технологическим гигантом
Илья Виноградов
Ли Гон Хи — человек недели /JUNG YEON-JE / AFP

Как сообщают ведущие мировые СМИ, 25 октября в Сеуле в возрасте 78 лет умер президент Samsung Group Ли Гон Хи. Причина смерти в официальном заявлении компании не указывается.

Именно под управлением Ли южнокорейский конгломерат (по-корейски чеболь) превратился из местного производителя дешевых телевизоров в мирового технологического гиганта, годовой доход которого составляет около 20% ВВП Южной Кореи. Роль Ли для Samsung сопоставима с важностью Стива Джобса для Apple или Акио Мориты для Sony. В 2005 г. журнал Time назвал его одним из 100 самых влиятельных людей мира. У себя на родине Ли был самым богатым человеком: его состояние на октябрь 2020 г. оценивалось Forbes в $20,9 млрд. Ли лечился от рака в конце 90-х, потом снова во второй половине 2000-х, а в 2014 г. перенес сердечный приступ, и с тех пор Samsung фактически руководит его сын, Ли Чжэ Ену. Кроме него у президента Samsung остались вдова и две дочери. Старшая, Ли Бу Чжин, возглавляет сеть отелей Samsung Hotel Shilla, а Ли Со Хен отвечает за благотворительный фонд Samsung. Третья (младшая) дочь Ли Юн Хен покончила с собой в 2005 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных