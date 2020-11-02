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Слишком жесткий дискаунтер

Три проблемы для «Чижика»
Андрей Стась
В каждом «Чижике» может быть представлено не больше 800 наименований /X5 Retail Group

Крупнейшая розничная компания России X5 Retail пополнила свой портфель брендов новым проектом жесткого (крайне дешевого) дискаунтера «Чижик», который планирует развивать в федеральном масштабе. До сих пор жестким дискаунтером можно было считать, пожалуй, только «Светофор».

За пару дней до объявления о запуске «Чижика» Ян Дюннинг, президент и генеральный директор сети «Магнит», в интервью Forbes заявил, что развитие дискаунтеров – это не реакция на сокращение доходов населения, а ответ на то, что российский потребитель становится все более похож на европейского. Мол, дискаунтеры – это прежде всего ассортимент гарантированного качества, которому доверяет покупатель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных