Слишком жесткий дискаунтер

Слишком жесткий дискаунтерТри проблемы для «Чижика»
Крупнейшая розничная компания России X5 Retail пополнила свой портфель брендов новым проектом жесткого (крайне дешевого) дискаунтера «Чижик», который планирует развивать в федеральном масштабе. До сих пор жестким дискаунтером можно было считать, пожалуй, только «Светофор».
За пару дней до объявления о запуске «Чижика» Ян Дюннинг, президент и генеральный директор сети «Магнит», в интервью Forbes заявил, что развитие дискаунтеров – это не реакция на сокращение доходов населения, а ответ на то, что российский потребитель становится все более похож на европейского. Мол, дискаунтеры – это прежде всего ассортимент гарантированного качества, которому доверяет покупатель.
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