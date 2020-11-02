Слишком жесткий дискаунтер

За пару дней до объявления о запуске «Чижика» Ян Дюннинг, президент и генеральный директор сети «Магнит», в интервью Forbes заявил, что развитие дискаунтеров – это не реакция на сокращение доходов населения, а ответ на то, что российский потребитель становится все более похож на европейского. Мол, дискаунтеры – это прежде всего ассортимент гарантированного качества, которому доверяет покупатель.