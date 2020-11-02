Apeel Sciences сумела увеличить срок хранения овощей и фруктов в 200 раз

В кенийской деревне Масии выращивают манго. Но 40% урожая сгнивает, так и не дождавшись отправки за пределы деревни, и ее жители теряют доходы. Они совсем не богаты и хотели бы зарабатывать больше, но для этого нужно каким-то образом увеличить срок хранения манго.