Apeel Sciences сумела увеличить срок хранения овощей и фруктов в 200 раз

Apeel Sciences сумела увеличить срок хранения овощей и фруктов в 200 разКалифорнийский стартап привлек очередные $30 млн инвестиций
В кенийской деревне Масии выращивают манго. Но 40% урожая сгнивает, так и не дождавшись отправки за пределы деревни, и ее жители теряют доходы. Они совсем не богаты и хотели бы зарабатывать больше, но для этого нужно каким-то образом увеличить срок хранения манго.
Созданный в 2012 г. калифорнийский стартап Apeel Sciences как раз создает и производит съедобное покрытие для фруктов и овощей, которое увеличивает срок их хранения многократно – до 203 раз.
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