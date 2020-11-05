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Сакральные дни начала ноября

Как модифицировать неудачную праздничную дату 4 ноября
Александр Шубин , историк
Памятник Минину и Пожарскому в Москве /Wikimedia

Смысл праздника 4 ноября малопонятен большинству граждан России.

Почему мы должны отмечать «народное единство» именно в день, который связан с событиями 1612 г.? Почему этот год важнее других – скажем 1812 г., когда противник тоже был в Москве? Война с Наполеоном куда ближе к нашим временам. Да и в 1612 г. в отличие от 1812-го поражение потерпели не только иноземцы, но и наши соотечественники, которые были верны «не тому» монарху – польскому Владиславу. Победа войск князя Пожарского была важным, но все же только эпизодом в гражданской войне и интервенции, которая продолжалась до Деулинского перемирия 1618 г., а в некоторых местах даже дольше. И в отличие от 1812 г. война на территории России после 1612 г. не прекращалась еще много лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных