Сакральные дни начала ноября

Почему мы должны отмечать «народное единство» именно в день, который связан с событиями 1612 г.? Почему этот год важнее других – скажем 1812 г., когда противник тоже был в Москве? Война с Наполеоном куда ближе к нашим временам. Да и в 1612 г. в отличие от 1812-го поражение потерпели не только иноземцы, но и наши соотечественники, которые были верны «не тому» монарху – польскому Владиславу. Победа войск князя Пожарского была важным, но все же только эпизодом в гражданской войне и интервенции, которая продолжалась до Деулинского перемирия 1618 г., а в некоторых местах даже дольше. И в отличие от 1812 г. война на территории России после 1612 г. не прекращалась еще много лет.