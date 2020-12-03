Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Российские вакцины создают прецедент эффективной господдержки экспорта

За последние 20 лет такой поддержки не получала ни одна индустрия, кроме ТЭКа
Андрей Стась
ТАСС

Вакцина от коронавируса «Спутник V» может совершить прорыв в международных продажах российской фармацевтической продукции. Руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), одного из инвесторов проекта, сообщало о предзаказах на 1,2 млрд доз препарата. Оценки Bloomberg ниже, но также высоки – 537 млн доз, что ставит «Спутник V» на 7-е место в мире. При этом если считать только предзаказы за пределами США и ЕС, то отечественная вакцина будет делить 3–4-е места с вакциной от Johnson & Johnson.

Последние новости поддерживают оптимизм. Представитель Еврокомиссии подтвердил, что Венгрия имеет право разрешить применять на своей территории российскую вакцину против коронавируса без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Венгрия 19 ноября получила образец «Спутник V», став первой страной, куда Россия поставила образцы для проверки безопасности и эффективности препарата. Сербия выражает заинтересованность в организации производства вакцины для локального рынка. Возможность приобретения российской вакцины обсуждается на государственном уровне с Уругваем. Иерусалимский медицинский центр «Хадасса» планирует представить «Спутник V» для регистрации в Израиле и закупить до 1,5 млн доз вакцины. Сейчас проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также вторая – третья фазы в Индии. Вероятно (если не случится чего-то чрезвычайного во время испытаний), эти страны тоже станут покупателями вакцины, разработанной Центром им. Гамалеи.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных