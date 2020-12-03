Российские вакцины создают прецедент эффективной господдержки экспорта

Последние новости поддерживают оптимизм. Представитель Еврокомиссии подтвердил, что Венгрия имеет право разрешить применять на своей территории российскую вакцину против коронавируса без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Венгрия 19 ноября получила образец «Спутник V», став первой страной, куда Россия поставила образцы для проверки безопасности и эффективности препарата. Сербия выражает заинтересованность в организации производства вакцины для локального рынка. Возможность приобретения российской вакцины обсуждается на государственном уровне с Уругваем. Иерусалимский медицинский центр «Хадасса» планирует представить «Спутник V» для регистрации в Израиле и закупить до 1,5 млн доз вакцины. Сейчас проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также вторая – третья фазы в Индии. Вероятно (если не случится чего-то чрезвычайного во время испытаний), эти страны тоже станут покупателями вакцины, разработанной Центром им. Гамалеи.