В «Роснано» пришел выходец из «Ростеха»С Сергеем Чемезовым Сергей Куликов связан последние 20 лет
Анатолия Чубайса на должности руководителя «Роснано» сменил Сергей Куликов, указ о назначении которого 2 декабря подписал президент Владимир Путин. На встрече с президентом, сообщает сайт Кремля, Куликов заявил, что его назначение – «это чрезвычайно важное дело, мечта любого технологического инвестора и уж тем более управленца». Из опубликованной части стенограммы следует, что Куликов на новой должности одним из приоритетов считает использование математического моделирования для ускорения создания новых материалов – с 5–10 лет до 2–3.
В отличие от Чубайса, в представлении давно не нуждающегося, Куликов известен далеко не так широко. До назначения в «Роснано» он больше двух лет проработал заместителем председателя военно-промышленной комиссии правительства – органа, который увязывает финансовые возможности бюджета, интересы военной промышленности и ее заказчиков в лице Министерства обороны и других ведомств. А до работы в правительстве вся гражданская карьера Куликова (после не очень долгого периода военной службы в 1990-е гг.) была связана с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.