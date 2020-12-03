В «Роснано» пришел выходец из «Ростеха»

В отличие от Чубайса, в представлении давно не нуждающегося, Куликов известен далеко не так широко. До назначения в «Роснано» он больше двух лет проработал заместителем председателя военно-промышленной комиссии правительства – органа, который увязывает финансовые возможности бюджета, интересы военной промышленности и ее заказчиков в лице Министерства обороны и других ведомств. А до работы в правительстве вся гражданская карьера Куликова (после не очень долгого периода военной службы в 1990-е гг.) была связана с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.