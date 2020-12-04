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Slack Technologies выгодно продалась Salesforce

Бизнес компании растет на фоне пандемии
Илья Виноградов
Slack Technologies — компания недели /Ashley Landis / AP

Кто сказал, что период пандемии – плохое время для продажи бизнеса? Американская компания Slack Technologies, разработчик одноименного корпоративного мессенджера, на этой неделе была продана за очень внушительные $27,7 млрд. И, как отмечает The Wall Street Journal, это стало возможно во многом благодаря пандемии, которая привела к быстрому росту спроса на ПО для удаленной работы, в том числе и на Slack. По данным аналитической фирмы Sensor Tower, число установок мессенджера в 2020 г. выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абсолютный рекорд был зафиксирован в марте, в самый разгар первой волны, – 1,8 млн скачиваний.

Покупателем Slack Technologies стал другой американский разработчик ПО – компания Salesforce. По условиям соглашения, о котором было объявлено 1 декабря, акционеры Slack Technologies получат $26,79 и 0,0776 обыкновенных акций Salesforce за каждую акцию Slack Technologies. Сделка должна быть закрыта до 31 января 2022 г. Она является одной из крупнейших в секторе разработчиков ПО наряду с покупкой компанией Microsoft соцсети LinkedIn за $26 млрд в 2016 г. и приобретением IBM компании Red Hat за $34 млрд в 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных