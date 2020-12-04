Slack Technologies выгодно продалась Salesforce

Кто сказал, что период пандемии – плохое время для продажи бизнеса? Американская компания Slack Technologies, разработчик одноименного корпоративного мессенджера, на этой неделе была продана за очень внушительные $27,7 млрд. И, как отмечает The Wall Street Journal, это стало возможно во многом благодаря пандемии, которая привела к быстрому росту спроса на ПО для удаленной работы, в том числе и на Slack. По данным аналитической фирмы Sensor Tower, число установок мессенджера в 2020 г. выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абсолютный рекорд был зафиксирован в марте, в самый разгар первой волны, – 1,8 млн скачиваний.