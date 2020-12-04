Slack Technologies выгодно продалась Salesforce

Slack Technologies выгодно продалась SalesforceБизнес компании растет на фоне пандемии
Кто сказал, что период пандемии – плохое время для продажи бизнеса? Американская компания Slack Technologies, разработчик одноименного корпоративного мессенджера, на этой неделе была продана за очень внушительные $27,7 млрд. И, как отмечает The Wall Street Journal, это стало возможно во многом благодаря пандемии, которая привела к быстрому росту спроса на ПО для удаленной работы, в том числе и на Slack. По данным аналитической фирмы Sensor Tower, число установок мессенджера в 2020 г. выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Абсолютный рекорд был зафиксирован в марте, в самый разгар первой волны, – 1,8 млн скачиваний.
Покупателем Slack Technologies стал другой американский разработчик ПО – компания Salesforce. По условиям соглашения, о котором было объявлено 1 декабря, акционеры Slack Technologies получат $26,79 и 0,0776 обыкновенных акций Salesforce за каждую акцию Slack Technologies. Сделка должна быть закрыта до 31 января 2022 г. Она является одной из крупнейших в секторе разработчиков ПО наряду с покупкой компанией Microsoft соцсети LinkedIn за $26 млрд в 2016 г. и приобретением IBM компании Red Hat за $34 млрд в 2018 г.