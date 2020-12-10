«Дигитека» проверит магию слова «бесплатно» на книгах

Один из самых известных в мире специалистов в области поведенческой экономики – Дэн Ариели провел такой эксперимент. В холле одного из общественных заведений Бостона он с коллегами поставил стол и стал торговать шоколадными конфетами за полцены. Трюфели Lindt шли по $0,15 за штуку, а конфеты Hershey’s Kisses – по центу за штуку. Неудивительно, что подавляющее большинство потребителей предпочитали более дорогие трюфели Lindt, ведь экономия при покупке составляла целых 15 центов. Однако достаточно было изменить цену еще на один цент и начать отдавать Lindt за $0,14, а Hershey’s – за $0, как ситуация зеркально перевернулась. Большинство стало предпочитать бесплатные конфеты, хотя экономия на дорогих оставалась по-прежнему намного больше. Так Дэн Ариели наглядно продемонстрировал иррациональную магию слова «бесплатно».