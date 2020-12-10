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«Дигитека» проверит магию слова «бесплатно» на книгах

Как использовать поведенческую экономику для распространения знаний
Георгий Васильев Артем Оганов
Евгений Разумный / Ведомости

Один из самых известных в мире специалистов в области поведенческой экономики – Дэн Ариели провел такой эксперимент. В холле одного из общественных заведений Бостона он с коллегами поставил стол и стал торговать шоколадными конфетами за полцены. Трюфели Lindt шли по $0,15 за штуку, а конфеты Hershey’s Kisses – по центу за штуку. Неудивительно, что подавляющее большинство потребителей предпочитали более дорогие трюфели Lindt, ведь экономия при покупке составляла целых 15 центов. Однако достаточно было изменить цену еще на один цент и начать отдавать Lindt за $0,14, а Hershey’s – за $0, как ситуация зеркально перевернулась. Большинство стало предпочитать бесплатные конфеты, хотя экономия на дорогих оставалась по-прежнему намного больше. Так Дэн Ариели наглядно продемонстрировал иррациональную магию слова «бесплатно».

Поможет ли магия этого слова поднять интерес к научно-популярной литературе? Скоро узнаем. В рамках программы «Всенаука» начался интересный культурно-экономический эксперимент. Эксперты «Всенауки», в число которых вошли многие известные ученые, преподаватели и научные популяризаторы, определили самые важные темы и подобрали по ним самые интересные книги на русском языке. Получилась коллекция из 1500 книг, которую назвали «Дигитека». Затем организаторы проекта договорились с ведущими издательствами научно-популярной литературы (Corpus, АСТ, «Альпина нон-фикшн», МИФ и др.) о приобретении электронных прав на несколько десятков лучших книг из вошедших в «Дигитеку», чтобы потом распространять эти книги бесплатно. Иначе говоря, любой человек в любой точке мира сможет скачать лучшие научно-популярные книги на русском языке не только бесплатно, но и совершенно легально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных