«Дигитека» проверит магию слова «бесплатно» на книгах

«Дигитека» проверит магию слова «бесплатно» на книгахКак использовать поведенческую экономику для распространения знаний
Один из самых известных в мире специалистов в области поведенческой экономики – Дэн Ариели провел такой эксперимент. В холле одного из общественных заведений Бостона он с коллегами поставил стол и стал торговать шоколадными конфетами за полцены. Трюфели Lindt шли по $0,15 за штуку, а конфеты Hershey’s Kisses – по центу за штуку. Неудивительно, что подавляющее большинство потребителей предпочитали более дорогие трюфели Lindt, ведь экономия при покупке составляла целых 15 центов. Однако достаточно было изменить цену еще на один цент и начать отдавать Lindt за $0,14, а Hershey’s – за $0, как ситуация зеркально перевернулась. Большинство стало предпочитать бесплатные конфеты, хотя экономия на дорогих оставалась по-прежнему намного больше. Так Дэн Ариели наглядно продемонстрировал иррациональную магию слова «бесплатно».
Поможет ли магия этого слова поднять интерес к научно-популярной литературе? Скоро узнаем. В рамках программы «Всенаука» начался интересный культурно-экономический эксперимент. Эксперты «Всенауки», в число которых вошли многие известные ученые, преподаватели и научные популяризаторы, определили самые важные темы и подобрали по ним самые интересные книги на русском языке. Получилась коллекция из 1500 книг, которую назвали «Дигитека». Затем организаторы проекта договорились с ведущими издательствами научно-популярной литературы (Corpus, АСТ, «Альпина нон-фикшн», МИФ и др.) о приобретении электронных прав на несколько десятков лучших книг из вошедших в «Дигитеку», чтобы потом распространять эти книги бесплатно. Иначе говоря, любой человек в любой точке мира сможет скачать лучшие научно-популярные книги на русском языке не только бесплатно, но и совершенно легально.